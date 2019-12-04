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Van kaza kurşunu ile şehit olan asker memleketine uğurlandı
6 saat önce
VAN Kaza kurşunu ile şehit olan asker memleketine uğurlandı.
Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 11:41 Kaynak: DHA
VAN Kaza kurşunu ile şehit olan asker memleketine uğurlandı
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