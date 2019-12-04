Son Dakika Haberleri: Van kaza kurşunu ile şehit olan asker memleketine uğurlandı
Son Dakika Güncel Van kaza kurşunu ile şehit olan asker memleketine uğurlandı - Son Dakika

Van kaza kurşunu ile şehit olan asker memleketine uğurlandı

6 saat önce

VAN Kaza kurşunu ile şehit olan asker memleketine uğurlandı.

VAN Kaza kurşunu ile şehit olan asker memleketine uğurlandı

Van kaza kurşunu ile şehit olan asker memleketine uğurlandı

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 11:41 Kaynak: DHA
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