Van Kedi Villası yeni kurallarla ziyarete açıldı - Son Dakika

Van Kedi Villası yeni kurallarla ziyarete açıldı

VAN'ın dünyaca ünlü Van kedilerinin koruma altında oldukları, pandemi nedeniyle yaklaşık 3 ay kapalı kalan Van Kedi Villası, yeniden ziyaretçilere açıldı. Van Kedisi Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Abdullah Kaya, kedilerin normal dönemlerde de koruma altında olduğunu ve bu nedenle önlemleri üst düzeyde aldıklarını söyleyerek, "Bize gelen ziyaretçilerin belli kurallar dahilinde ziyaret yapması gerekiyor. Hem kendi sosyal mesafesine dikkat edecek, hem de hayvanlarla teması kesinlikle olmayacak" dedi. Van'ın dünyaca ünlü bir gözü mavi, bir gözü kehribar sarısı olan, beyaz tüylü özel tür Van kedilerinin koruma altında olduğu Van Kedi Villası, koronavirüs önlemleri kapsamında, yaklaşık 3 ay ziyarete kapalı kaldı. Yeni normalleşme süreci kapsamında Van'da birçok yerde olduğu gibi getirilen yeni kurallarla Kedi Villası yeniden ziyaretçilere açıldı. Van Kedisi Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Abdullah Kaya, mart ayından beri kapalı olan Van Kedi Villası'nı belli kurallar çerçevesinde kontrollü şekilde açtıklarını söyledi. Uygulanacak olan yeni kuralları açıklayan Prof. Dr. Kaya, merkeze girişte ziyaretçilerin el dezenfeksiyonunu yapacaklarını, maskesiz kesinlikle giremeyeceklerini, kedilerle temasın olmayacağını ve sosyal mesafe kuralının uygulanacağını söyledi. Merkezdeki kedilerin koruma altında olduğunun altını çizen Prof. Dr. Kaya, hem hayvanların hem de insanların sağlığı için bu kurallara uyulması gerektiğini söyledi.

'ESKİYE DÖNMÜŞ DEĞİLİZ, BELLİ ŞARTLARDA ZİYARETE AÇILDIK'

Ziyaretçilerin merkeze girişlerinde, el dezenfeksiyonunu kapıda yapmaları gerektiğini, maske takmaları ve sosyal mesafeye uyarak girmesi gerektiğini de anlatan Prof. Dr. Kaya, şöyle konuştu:

"YYÜ'ye bağlı Van Kedi Villası bildiğiniz gibi Mart ayında ziyarete kapatıldı. Bu hem insanların hem de hayvanların sağlığı için bizim acil olarak gördüğümüz bir tedbirdi. Karşımızdaki şey yeni ve bilmediğimiz bir pozisyonumuz vardı. Biz de insanların ve hayvanların sağlığını riske atmamak için merkezimizi ziyarete kapatmıştık. 1 Haziran itibariyle tüm Türkiye'de kontrollü normale dönüşün başlamasına istinaden biz de belli şartlar dahilinde ziyarete açıldık. Ama bu şu anlama gelmemesi lazım. Biz eski pozisyonumuza dönmüş değiliz. Bize gelen ziyaretçilerin belli kurallar dahilinde ziyaret yapması gerekiyor. Özellikle insanlardan bunu rica ediyoruz. Hem kendi sosyal mesafesine dikkat edecek, hem de hayvanlarla temasını kesinlikle yapmayacak. Çünkü biz buna göre sosyal mesafeleri ayarladık."

'UYMAYANLARI KESİNLİKLE İÇERİ ALMIYORUZ'

Van Kedilerinin koruma altında olduklarını bu yüzden kedilerin sağlığını üst düzeyde korumaları gerektiğini belirten Prof. Dr. Kaya, "Çünkü bu hastalığın sahibinden hayvanına geçebildiği ile ilgili çalışmalarda var. Dolayısıyla da bu koruma altında olan bir hayvan olduğu için bunun sağlığına bizim en üst düzeyde riayet etmemiz lazım. Gelen ziyaretçilerden de bunu rica ediyoruz. Dolayısıyla da bu dönem belli bir noktaya kadar yani bu hastalığın aşısı veya tedavisi netleşinceye kadar bu şekilde devam etmek zorundayız. Buraya gelenlere bizim personellerimiz uyarılar yapıyor. Uymayanları kesinlikle içeri almıyor. Ama biz istiyoruz ki herkes bizim uyarılarımıza gerek kalmadan insanların kendi içinden gelerek hem kendi sağlığını hem de hayvanların sağlığını tehlikeye atmamak için bu kurallara uysunlar" diye konuştu.