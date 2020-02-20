Van kedileri, 2020'nin ilk yavrularını dünyaya getirdi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Van kedileri, 2020'nin ilk yavrularını dünyaya getirdi - Son Dakika

Van kedileri, 2020'nin ilk yavrularını dünyaya getirdi

7 saat önce

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Van Kedisi Araştırma ve Uygulama Merkezinde koruma altında tutulan Van kedileri, 2020'nin ilk yavrularını dünyaya getirdi.

Van kedileri, 2020'nin ilk yavrularını dünyaya getirdi, System.String[]

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Van Kedisi Araştırma ve Uygulama Merkezinde koruma altında tutulan Van kedileri, 2020'nin ilk yavrularını dünyaya getirdi.

Merkezde koruma altında tutulan bir Van kendisi, ocak ayında 4 yavru dünyaya getirdi.

Van Kedisi Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Abdullah Kaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Van Kedi Villası'nda özenle baktıkları gebe kedilerinin doğum yapmaya başladığını söyledi.

2020'nin ilk kedi yavrularını almaya başladıklarını belirten Kaya, şunları kaydetti:

"Kuruma altında bir hayvandan ne kadar çok yavru alırsak o kadar mutlu oluyoruz. Merkezimizde bir kedi doğum yaptı ve 4 yavru doğurdu. 2020'nin doğumları erken başladı diyebiliriz. Ekim ayına kadar doğumlar devam edecek. Bu yılın bizim için verimli bir yıl olacağını umut ediyoruz. Buradaki kedilerimizin zamanında tüm aşılarını yapıyoruz. Ortam sıcaklığını gereken düzeyde tutuyoruz. Doğal ortamda yaşayan kedilerin normal doğumları mart ayında gerçekleşirken merkezimizde şartlar uygun olduğu için, kediler daha erken doğum yapıyor."

Van'ın marka değerleri arasında ilk sırada yer alan bu özel kediler, cana yakınlıkları, beyaz ipeksi tüyleri, "aslan yürüyüşleri ve iki gözü birbirinden farklı renkte oluşlarıyla biliniyor.

Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 01:32 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İran'da koronavirüs ölümlerinin ardından Van Kapıköy Sınır Kapısı'nda hazırlıklar yapıldı
Son dakika: Milli Savunma Bakanı Akar: Rusya ile karşı karşıya gelme niyetimiz yok Türkiye'nin gündemindeki Atakan Kayalar, sosyal medyayı ikiye böldü Milli Savunma Bakanlığı "Türkiye, ABD'den Patriot istedi" iddiasını yalanladı

Son Dakika Haberleri
20:58 Ece Erken dünyada hızlı yayılan 'BungeeGYM' yaptığı anları, sosyal medyada paylaştı
20:54 Ece Erken, tüm dünyada hızla yayılan 'BungeeGYM' yaptığı anları, sosyal medya hesabından paylaştı
19:41 Tuğba Ekinci, Serenay Sarıkaya ile aşk yaşayan Cem Yılmaz'ı diline doladı
19:00 7. Altın Palmiye Ödülleri, 23 Mart'ta sahiplerini bulacak
17:41 Alina Boz makyajsız görüntülendi!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.02.2020 21:20:25. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Van kedileri, 2020'nin ilk yavrularını dünyaya getirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]