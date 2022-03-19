Van kedileri podyuma çıkmaya hazırlanıyor - Son Dakika
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Van kedileri podyuma çıkmaya hazırlanıyor

19.03.2022 11:14
Van kedileri podyuma çıkmaya hazırlanıyor

Van kedileri podyuma çıkmaya hazırlanıyor Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi bünyesinde bulunan Van Kedi Villası'nda bakımları titizlikle yapılan kediler, düzenlenecek olan kedi güzellik yarışmasında podyuma çıkarak hünerlerini sergileyecek.

Van kedileri podyuma çıkmaya hazırlanıyor

VAN - Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi bünyesinde bulunan Van Kedi Villası'nda bakımları titizlikle yapılan kediler, düzenlenecek olan kedi güzellik yarışmasında podyuma çıkarak hünerlerini sergileyecek.

Farklı göz renkleri, pamuk gibi bembeyaz tüyleri ve sevecenlikleri ile insanları kendine hayran bırakan Van kediler, 20 Mart'ta yapılacak olan kedi güzellik yarışmasına hazırlanıyor. Van Shopping Fest etkinlikleri kapsamında Van Büyükşehir Belediyesi, ödüllü Van Kedisi güzellik yarışması düzenliyor. Kentin tanıtımı için Büyükşehir Belediyesi'nin himayesinde Van TSO işbirliği, Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı, İpekyolu Belediyesi, Van Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği desteğiyle 15 ile 29 Mart tarihleri arasında 'Van Shopping Fest' alışveriş günleri düzenlenecek.

Birçok renkli etkinliğin düzenleneceği festivalde Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Van Kedisini tanıtmak, hayvan sevgisini aşılamak, kalıcı hale gelerek kuşaklar arasında paylaşımının sağlanması amacıyla Van kedisi güzellik yarışması düzenleyecek. Birbirinden güzel Van kedileri, halıda yürüyerek jüri üyelerinden puan almaya çalışacak.

"Yarışmaya iki kedi ile katılacağız"

İHA muhabirine konuşan Van Kedisi Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Abdullah Kaya, Kaya, yarın Van kedisi güzellik yarışmasının düzenleneceğini belirtti. Yarışmaya iki kediyle katılmaya karar verdiklerini ifade eden Prof. Dr. Kaya, "Güzellik yarışmalarında kediden beklenen bir takım özellikler var. Bu kapsamda kedinin karakteri, dikkatinin dağınık olmaması, insanlarla kurduğu bağ ve fiziksel güzelliğine bakılarak yapılıyor. Bu yarışmada işin rengini değiştirecek işlem yapmak istemeyiz. Daha önceki yarışmalarda birinci olan Van kedilerimizi bu yarışmaya katmayacağız" dedi.

Yarışmaya katılacak şartları taşıyan yüzlerce hayvanlarının olduğunu dile getiren Kaya, "Daha önceki yarışmaya katılmayan iki hayvanımızla bu yarışmaya katılacağız. Birinci hayvanlarımızla katılırsak büyük ihtimalle yine biz birinci oluruz. Ama biz onun daha sonra sakatlanmasını istemeyiz. Yarışmaya katılacağımız hayvana jürinin önünde gerekli işlemeleri yaptıracağız" diye konuştu.

(YLM-MSA-Y)

Van kedileri podyuma çıkmaya hazırlanıyor
Van kedileri podyuma çıkmaya hazırlanıyor
Van kedileri podyuma çıkmaya hazırlanıyor

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Kaynak: İHA

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