Van kedileri, yılın ilk yavrularını dünyaya getirdi - Son Dakika

VAN'ın önemli değerlerinden, bir gözü mavi, bir gözü kehribar renk olan dünyaca ünlü Van kedileri, 2022 yılının ilk yavrularını dünyaya getirdi. Yavru ve anne kediler, merkezdeki özel odalarda bakıma alındı.

Farklı göz renkleri, bembeyaz tüyleriyle ünü ülke sınırlarını aşan Van kedileri, koruma altında oldukları Van Kedi Villası'nda özenle bakılıyor. Her mevsim ziyaretçisi bulunan Van kedileri, sevecenliğiyle gelen konukları etkiliyor. Kedi Villası'nda özenle bakılan Van kedileri, 2022 yılının ilk yavrularını dünyaya getirdi. Bu yıl ilk olarak 2 Van kedisi, 5 yavru doğurdu. Yavru kediler ve anneleri, merkezdeki özel odalarda bakıma alındı.