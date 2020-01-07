Van kedilerine 'Mozart' dinletiyorlar - Son Dakika
Son Dakika Güncel Van kedilerine 'Mozart' dinletiyorlar - Son Dakika

Van kedilerine 'Mozart' dinletiyorlar

6 saat önce

VAN Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Kedi Villası'nda koruma altındaki Van kedilerine çeşitli müzikler dinletiliyor.

Van kedilerine 'Mozart' dinletiyorlar, System.String[]

VAN Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Kedi Villası'nda koruma altındaki Van kedilerine çeşitli müzikler dinletiliyor. Kedilerin en çok Mozart dinlerken sakinleştiğini belirten YYÜ Van Kedisi Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Abdullah Kaya, "Tabi ki klasik müziğin en önemlilerinden Mozart müziğini de hayvanlarımıza dinlettiriyoruz. Bu müziğin hayvanlar üzerine sakinleştirici ve dinlendirici etkisi olduğunu biz kabul ediyoruz" dedi.

Farklı göz renkleri, bembeyaz tüyleriyle ünü ülke sınırlarını aşan Van kedilerine, koruma altında oldukları Van Kedi Villasında özenle bakılıyor. Her mevsim ziyaretçisi bulunan Van kedileri, sevecenlikleriyle gelen konukları etkiliyor. Birbirinden sevimli Van kedilerine aile ortamı oluşturmak içinde merkezin kapısı gelen ziyaretçilere hep açık. Ziyaretçiler kedilere yoğun ilgi gösteriyor. Merkez çalışanları da kedilerin korunması ve iyi bakılması için her türlü gerekeni yapıyor. Van kedilerine günün belirli saatlerinde müzik dinlettiriliyor.

'KEDİLERE AİLE ORTAMI HAZIRLIYORUZ'

Van YYÜ Van Kedisi Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Abdullah Kaya, kedilere aile ortamı hazırladıklarını, bu bağlamda hayvanların insanlarla temas etmesine, sevmesine müsaade ettiklerini söyledi. Müziğin de bunun bir parçası olduğunu belirten Prof. Dr. Kaya, kedilere müzik dinlettirdiklerini ve bunların arasında özellikle Mozart müziğini dinlettirdiklerini ve bunun da kediler üzerinde önemli etki bıraktığını söyledi.

'MOZART DİNLEYİNCE SAKİNLEŞİLORLAR'

Prof. Dr. Kaya, "Ev ortamında daha güzel vakit geçirme açısından kedilere çeşitli müzikler ve fon müziklerini dinlettiriyoruz. Tabi ki klasik müziğin en önemlilerinden Mozart'ı da hayvanlarımıza dinlettiriyoruz. Bu müziğin hayvanların ruhsal durumuna katkısı olduğuna inanıyoruz. Sakinleştirici ve dinlendirici etkisi olduğunu biz kabul ediyoruz" diye konuştu.


Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Mozart, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 08:27 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Sabiha Gökçen'de uçuşların durdurulması yolcuları sinirlendirdi, ıslıklı protesto ettiler
Savcılar, ceza alması muhtemel şüphelilere "ceza" önerebilecek Emniyet'ten, Kayseri'de polisin vatandaşı darp ettiği iddiasına ilişkin açıklama geldi Uzmanlar uyardı! Özel günlerde WhatsApp üzerinden kişisel bilgilerinize ulaşılabilir

Son Dakika Haberleri
15:03 Kars'taki hayvan pazarından karelerle İzmir'de fotoğraf sergisi - Son Dakika
15:02 Hırsızlık şüphelisinin evinde kalaşnikof bulundu - Son Dakika
15:02 Antalya iki günlük yağış antalya'yı vurdu - Son Dakika
14:57 Toroslar Belediyesi karla mücadele ekipleri, hasta çocuklar için yolu açtı - Son Dakika
14:56 Canik Belediyesi kışa hazır - Son Dakika
14:19 Sabiha Gökçen'de uçuşların durdurulması yolcuları sinirlendirdi, ıslıklı protesto ettiler - Son Dakika
14:18 Savcılar, ceza alması muhtemel şüphelilere "ceza" önerebilecek - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.1.2020 15:03:00. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Van kedilerine 'Mozart' dinletiyorlar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]