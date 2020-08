Van kedilerine sosyal mesafeli sevgi - Son Dakika

Her yıl yerli ve yabancı on binlerce kişinin uğradığı Van Kedi Villasında koruma altındaki kedilerin korona virüsü tedbirleri kapsamında insanlarla teması kesilirken, ziyaretçiler kedileri uzaktan sevmek zorunda kalıyor.

Cana yakınlığı, beyaz, ipeksi kürkü, aslan yürüyüşü, tilki kuyruğuna benzeyen uzun ve kabarık kuyruğu, değişik göz renkleri ve suya düşkünlüğüyle bilinen dünyaca ünlü Van kedilerini ziyaretçiler artık uzaktan sevmek zorunda kalıyor. Korona virüsü tedbirleri kapsamında 1 Haziran'da yeniden ziyarete açılan Van Kedi Villasında kedilerin ziyaretçilerle teması tamamen kesildi. Ziyaretçilerle teması kesilen kedilere personeller ilgi gösterirken, kedi villası yeniden eski günlerine kavuşacağı günleri bekliyor.

"Ziyaretçilerin hayvanlara temas etmemesi gerekiyor"

İHA muhabirine konuşan Van Kedisi Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Abdullah Kaya, eskiden ziyaretçilerin kedi bahçesine girerek, kedileri sevme imkanı olduğunu ancak şu an bunun mümkün olmadığını belirtti. Ziyarete gelenlerin kedilerle temas etmemesi gerektiğinin altını çizen Prof. Dr. Kaya, "2020 yılı hem ülkemiz için hem bizim için zor bir yıl oldu. Gerek personel, gerekse hayvanların sağlığını koruma açısından zor dönemler geçirdik. Covid-19 ortaya çıkar çıkmaz Kedi Evi Villasını ziyarete kapatmıştık. Önceden günlük 700-800'den aşağı düşmeyen bir ziyaretçi sayımız vardı. Dolayısıyla risk oluşturan bir merkezdi. Daha sonra 1 Haziran tarihiyle kontrollü normalleşmeye istinaden belli şartlar altında buranın ziyarete açılmasına karar verdik. Dolayısıyla buraya ziyarete gelenlerin kesinlikle hayvanlara temas etmemesi gerekiyor. Eskiden ziyaretçilerin içeri girip kedileri sevme imkanı vardı ama Covid-19 sürecinde buna dikkat etmek zorundayız. Çünkü hastalığın insanlardan hayvanlara geçtiği yönünde bazı bilgiler var. Dolayısıyla bu süreci şu an bu şekilde geçirmeye çalışıyoruz" dedi.

Kedilerle temasın azalması nedeniyle hayvanlar için zor bir durum oluşturduğunu dile getiren Kaya, "Her gün insanlarla temas eden hayvanlar, kimsenin içeri girmemesi ve onlarla temas etmemesi zor bir durum oluşturdu. Tabi bunu kendi personel imkanımızla gerekli bakımlarını yaparak göstermeye çalışıyoruz. Eskiden insanlar bunları besleyebiliyorken şu an o bakım işlerini biz yapıyoruz. Dolayısıyla bunu minimize etmeye çalışıyoruz. Ziyaretçiler kadar her hayvanla ilgilenme imkanımız olmayabiliyor, ancak bu süreci en iyi şekilde götürmeye çalışıyoruz" diye konuştu. - VAN