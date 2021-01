Van kedilerinin artık kimliği var - Son Dakika

Van kedilerinin artık kimliği var

Merkez Müdürü Prof. Dr. Abdullah Kaya:

"Nesli yok olma tehlikesi altında olan bir türü çoğaltıyoruz"

VAN - Türkiye'de milli ırk olarak tescillenen ve ünü sınırları aşıp dünyaca bilinen Van kedisi için soyağacı bilgilerinin yer aldığı kimlik belgesi oluşturuldu.

Cana yakınlığı, beyaz, ipeksi kürkü, aslan yürüyüşü, tilki kuyruğuna benzeyen uzun ve kabarık kuyruğu, değişik göz renkleri ve suya düşkünlüğüyle kentin en önemli değerlerinden olan Van kedilerinin artık kimliği var. Van kedisinin azalmakta olan neslini korumak, ıslah amaçlı bilimsel çalışmalar yapmak, saf formların üretilmesi ve çoğaltılmasını sağlamak, genetik özelliklerini ortaya çıkarmak ve Van kedilerinin dünya çapında tanınmasına katkı sağlamak amacıyla Van Kedisi Araştırma Merkezi kuruldu.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi bünyesinde 1992 yılında kurulan merkezde bakımları titizlikle yapılan kediler için "Her eve bir Van Kedisi" projesi kapsamında bir kimlik belgesi oluşturuldu. Van kedileriyle ilgili bilgilerin yer aldığı Kimlik belgesinde, kedilerin kişisel bilgileri, sertifikası, pedigree (soyağacı) ve aşı bilgileri yer alıyor.

"5 yıllık pedigree kayıtları var"

İHA muhabirine konuşan Van Kedisi Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Abdullah Kaya, şu ana kadar kedilerin 5 yıllık pedigree kayıtlarının olduğunu belirtti. Bu kayıtlarında her yıl yapıldığını ifade eden Prof. Dr. Kaya, "Van Kedisi Araştırma ve Uygulama Merkezi Van YYÜ bünyesinde 1992 yılında kuruldu. Kuruluşunun ilk yıllarında halkın elinde bulunan orijinale yakın kediler toplandı. Daha sonra çoğalmayla ilgili çalışmalar yapıldı. Son 5 yıldır artık Türkiye'de hayvan severlere çok küçük düzeyde de olsa sahiplendirme yapılıyor. Bu sahiplendirme rastgele her isteyene verilebilecek bir sahiplendirme değil, sahiplendirme yapılırken mutlaka sahiplendiği kediye çok iyi bakacak, bu durumdan hiçbir şüphemizin olmaması lazım. Van Kedisinin neslinin bozulmasına vesile olmayacak aile olmasını istiyoruz" dedi.

"Van Kedisi ailesi gün geçtikçe büyüyor"

Her yıl 100 aileye yakın sahiplendirme yaptıklarını dile getiren Kaya, "Her yıl sıfırdan 100 aileyi biz Van Kedisi sahibi yapıyoruz. Bu şekilde Van Kedisi ailesi gün geçtikçe büyümeye devam ediyor. Temel hedefimiz her eve bir Van kedisidir. Tabi bu kısa vadeli bir hedef değil, uzun vadeli ulaşılmaya çalışılan bir hedeftir. Çünkü biz nesli yok olma tehlikesi altında olan bir türü çoğaltıyoruz. Bu meşakkatli ve uzun bir yoldur. Dolayısıyla hedefimizin bu kadar büyük ve uzun olması bize çalışma azmini kazandırıyor. Sadece Van'da değil, tüm Türkiye'de her eve bir Van Kedisi sloganıyla çıktık. Bu hedefimize de yaklaşmak için var gücümüzle çalışıyoruz" diye konuştu.