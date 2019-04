Van Kedilerinin Kalitesi Her Yıl Artıyor

Yılda on binlerce yerli ve yabancı kişinin ziyaret ettiği Van Kedi Villası'nda koruma altında bulunan kedilerin her geçen yıl hem sayıları hem de kaliteleri artıyor.Cana yakınlığı, beyaz, ipeksi kürkü, aslan yürüyüşü, tilki kuyruğuna benzeyen uzun ve kabarık kuyruğu, değişik göz renkleri ve suya düşkünlüğüyle kentin en önemli değerlerinden olan Van kedilerinin yavru sayısında artış yaşanıyor. En kaliteli damızlıkların barındırıldığı ve bir yıl boyunca 3 dönem doğumun gerçekleştiği kedi villasında, titiz bakım ve sürekli ilgi sayesinde diğer kedilere göre erken kızgınlığa gelen Van kedilerinin, mart ayı itibariyle ilk parti doğumları gerçekleşti. Van kedilerinin bu sene geçen yıllara göre hem kalitesi hem de yavru sayısında büyük bir artış yaşandı.İHA muhabirine konuşan Van Kedisi Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Abdullah Kaya , hedeflerinin Van ili başta olmak üzere Türkiye 'de her eve bir Van kedisi sokabilmek olduğunu belirtti. Geçtiğimiz 3-4 sene önce bütün bir yıl boyunca alınan yavru sayısını son yıllarda sadece bir dönemde alabildiklerini ifade eden Prof. Dr. Kaya, "Bizdeki hayvanlar normal mevsimsel kızgınlıktan ziyade, bakımlarının titizlikle yapılmasından dolayı erken kızgınlığa gelmektedir. Dolayısıyla mart ayında çiftleşmekten ziyade, mart ayında birinci partileri doğum yaptı. Böylece 2019 yılının ilk yavrularını biz iki ay önce almış olduk. 2019 yılında birinci batında aldığımız yavru sayısından gerçekten çok memnunuz. Bu sayı 3-4 sene önce bütün bir yıl boyunca aldığımız yavru kadardır. Biz bunu yılda 3 kez tekrarlatıyoruz. Tabi bunu farklı annelerle yaptırıyoruz. Yıl bazında da her geçen sene yavru sayımızda artış oluyor" dedi."Her yıl kalite artıyor"Kaya, "Elimizdeki damızlık anne ve babaları her yıl değerlendirmeden geçiriyoruz. Bu değerlendirmeler sonucu her yıl bir önceki yıla göre kalite açısından bir adım daha ileri gitmiş oluyoruz. Dolaylısıyla da buraya ziyarete gelenlerin dikkatini çeken bir durumdur. Çünkü her geldiğinde burada daha güzel kediler, daha kaliteli yavru, anne ve babaları görmek mümkündür. Her yıl kaliteyi genişleterek devam ettiriyoruz" diye konuştu."Türkiye'de her eve bir Van kedisi"Amaçlarının sadece hayvan barındırmak olmadığını, asıl amaçlarının en kaliteli damızlıkları barındırmak ve artan hayvanları sahiplendirmek olduğunu dile getiren Kaya, sözlerini şöyle sürdürdü:"Bütün kedileri bu merkezde tutmak gibi bir hedefimiz yok. Hedefimiz Van'da ve Türkiye'de her eve bir Van kedisi sokabilmektir. Dolaysıyla bu amacımız doğrultusunda her sene kendi ihtiyacımızı karşılayacak düzeyde yaptığımız değerlendirme sonucu, ihtiyacımız olanları burada tutuyoruz. Gerisini ise hayvanseverlere belli bir ücret karşılığı veriyoruz." - VAN