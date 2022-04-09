Van kedilerinin popülasyonu artıyor - Son Dakika
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Van kedilerinin popülasyonu artıyor

09.04.2022 11:45

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Van Kedisi Araştırma ve Uygulama Merkezinde koruma altında tutulan Van kedisinin neslinin korunması ve sayılarının artırılmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Van Kedisi Araştırma ve Uygulama Merkezinde koruma altında tutulan Van kedisinin neslinin korunması ve sayılarının artırılmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Merkez bünyesindeki kedi villasında koruma altında tutulan ve tüm bakımları özenle yapılan Van kedileri, yeni yavrular dünyaya getirdi.

Bu yıl doğum yapan 23 anne kedi ve 60 yavrusu, özel odalarda besleniyor, bakımları özenle yapılıyor.

Duygusallığı, cana yakınlığı, beyaz ipeksi kürkü, aslan yürüyüşü, kabarık kuyruğu, farklı göz renkleriyle kentin en önemli değerlerinden olan Van kedileri, yeni yavrularıyla ziyaretçilerin beğenisini topluyor.

"Kedilerimizin nesli yok olmaktan kurtuldu"

Merkez Müdürü Prof. Dr. Abdullah Kaya, AA muhabirine, 2022'nin ilk doğumlarının devam ettiğini söyledi.

Şu ana kadar 23 kedinin doğum yaptığını belirten Kaya, şunları kaydetti:

"Doğan her yavru bizim geleceğe daha güvenle bakmamızı sağladığı için mutlu ve neşeliyiz. Kedilerimizin nesli yok olmaktan kurtuldu. Artık daha fazla var olmaya devam ediyor. O nedenle doğan her orijinal Van kedisi yavrusu bizim için çok değerli. Bunların çoğaltılması, orijinal formlarının her tarafta bulunuyor olması bizim için çok çok değerli. Doğan her yavrunun mutlaka 2 buçuk ay annesinden süt emmesi sağlanıyor. Onun dışında herhangi bir müdahale o dönemde kesinlik söz konusu olmuyor. Bu dönemde yavrularla temas yasak. Rutin aşılamaları, sağlık tarama testleri, sağırlık testi, biyokimyasal testleri ve orijinallik değerlendirmeleri yapılıyor. Her birisi için bir form tutuluyor."

"Bütün işlemleri titizlikle yürütüyoruz"

Dünyaya gelen her yavru kedinin kayıt altına alındığını anlatan Kaya, şöyle devam etti:

"Hangi anne, hangi babadan, dede ve neneden gelen bir hayvan olduğunu, bunun nasıl davranış sergilediğini ve bunların orijinal formlara ne kadar yakın olduğu ile ilgili kayıtlar tutuyoruz. Dolayısıyla da bu kayıtlarında en iyilerini damızlık olarak tutuyoruz. Her sene bir önceki seneden daha iyi durumda olduğumuzu söyleyebilirim. Çünkü her sene tekrarlanıyor. Tekrar tekrar aynı anneler, babalar, yavrular kontrolden geçirilerek çiftleştiriliyor. Dolayısıyla bu konuda Van kedisinin geleceğe güvenle bakması için elimizden gelen bütün işlemleri titizlikle yürütüyoruz."

Yılda 150-200 arası yavru kedinin dünyaya geldiğini vurgulayan Kaya, damızlık ihtiyacının dışındaki hayvanları sahiplendirdiklerini sözlerine ekledi.

Van kedilerinin popülasyonu artıyor
Van kedilerinin popülasyonu artıyor
Van kedilerinin popülasyonu artıyor

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Kaynak: AA

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