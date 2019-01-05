Van Kedisi Figürü Bastona İşlendi

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Sağlık Bakanlığına 6 bin 409 Personel Alımı İçin Bugün Son Gün

CHP'de 4'ü Büyükşehir 4'ü İl Olmak Üzere 102 Belediye Başkan Adayı Belli Oldu