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Van kedisinin dünyanın en saldırgan kedi türü olduğu araştırması reddedildi - Son Dakika

Van kedisinin dünyanın en saldırgan kedi türü olduğu araştırması reddedildi

10.09.2021 11:57

Van kedisinin dünyanın en saldırgan kedi türü olduğu araştırması reddedildi Van YYÜ, Helsinki Üniversitesi'nin kedi araştırmasını kabul etmedi Finlandiya'nın Helsinki Üniversitesi'nin kedilerin karakterleri ve davranışları üzerinde yaptığı araştırmada 'en saldırgan türün Van kedisi'...

Van kedisinin dünyanın en saldırgan kedi türü olduğu araştırması reddedildi

Van YYÜ, Helsinki Üniversitesi'nin kedi araştırmasını kabul etmedi

VAN - Finlandiya'nın Helsinki Üniversitesi'nin kedilerin karakterleri ve davranışları üzerinde yaptığı araştırmada 'en saldırgan türün Van kedisi' olarak gösterilmesi, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Van Kedisi Araştırma Merkezince reddedildi. Türkiye'de milli ırk olarak tescillenen ve ünü sınırları aşıp dünyaca bilinen Van kedisi, Helsinki Üniversitesi'nin 26 farklı kedi ırkı üzerinde yaptığı araştırma sonucunda en saldırgan türü olarak gösterildi. Cana yakınlığı, beyaz, ipeksi kürkü, aslan yürüyüşü, tilki kuyruğuna benzeyen uzun ve kabarık kuyruğu, değişik göz renkleri ve suya düşkünlüğüyle kentin en önemli değerlerinden olan Van kedilerine verilen 'saldırgan tür' unvanı reddedildi.

"Bunu kabul etmiyoruz"

Van kedileri üzerinde 20 yıldır araştırma yapan Van Kedisi Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Abdullah Kaya, yapılan araştırmayı yetersiz buldu. Van kedisinin karakter yapısını bilmeden 'en saldırgan' ırk olarak anılmasının doğru bir yaklaşım olmadığını savunan Prof. Dr. Kaya, "Dünyanın her yerinde yapılan bir araştırmaya saygı duymak gerekiyor. Helsinki Üniversitesinde çok kapsamlı bir araştırma yapıldığı söyleniyor. Helsinki'de kaç tane Van kedisi var? Kapsamlı denilince kaç Van kedisi üzerinde araştırma yapıldı ve neler üzerinde yapıldı. Araştırmayı okudum. Van kedisinin karakter yapısını bilmeden alıp başka bir ırkla karşılaştırdığınız zaman bu ırkın 'en saldırgan' ırk olarak tarif ediyorsunuz bu doğru bir yaklaşım tarzı değildir. Bizler bunu kabul etmiyoruz" dedi.

"Van kedisi sahibiyle duygusal bağ kurar"

Van kedisi sahibiyle kurduğu duygusal bağ nedeniyle sahibini kimseyle paylaşmak istemeyen bir hayvan olduğuna dikkat çeken Kaya, "Van kedileri, hiç tanımadığı biriyle de bir anda yakınlık gösterip hiçbir şey olmamış gibi bağ kuramayan bir hayvandır. Bu özelliğinden dolayı bu saldırgan bir kedidir, 'niye tanımadığı kişide durmuyor' şeklinde değerlendirirseniz bu yanlış olur. Dünyada en fazla orijinal Van kedisi barındıran Van Kedisi Araştırma Merkezidir. Bizim niye bu araştırmadan haberimiz yok. Biz niye buna paydaş değiliz" diye konuştu.

"Van kedisi bu unvanı hak etmiyor"

Van kedisinin asla dünyanın 'en saldırgan' kedisi unvanını hak etmediğini savunan Kaya, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Öyle de değildir. Bunun tersini de ispatlamaya hazırız. Van kedisi duygusal ve sahibiyle bağ kurabilen uysal bir hayvandır. Bağımsızlıkçı olduğu doğrudur. Diğer kediler gibi de sabahtan akşama kadar yatan bir hayvan değildir. Ancak oyuncudur, zekidir, sahibiyle duygusal bağ kurar ve uysal bir hayvandır."

Van kedisinin dünyanın en saldırgan kedi türü olduğu araştırması reddedildi
Van kedisinin dünyanın en saldırgan kedi türü olduğu araştırması reddedildi
Van kedisinin dünyanın en saldırgan kedi türü olduğu araştırması reddedildi
Van kedisinin dünyanın en saldırgan kedi türü olduğu araştırması reddedildi
Van kedisinin dünyanın en saldırgan kedi türü olduğu araştırması reddedildi
Van kedisinin dünyanın en saldırgan kedi türü olduğu araştırması reddedildi
Van kedisinin dünyanın en saldırgan kedi türü olduğu araştırması reddedildi
Van kedisinin dünyanın en saldırgan kedi türü olduğu araştırması reddedildi
Van kedisinin dünyanın en saldırgan kedi türü olduğu araştırması reddedildi
Van kedisinin dünyanın en saldırgan kedi türü olduğu araştırması reddedildi
Van kedisinin dünyanın en saldırgan kedi türü olduğu araştırması reddedildi
Van kedisinin dünyanın en saldırgan kedi türü olduğu araştırması reddedildi
Van kedisinin dünyanın en saldırgan kedi türü olduğu araştırması reddedildi
Van kedisinin dünyanın en saldırgan kedi türü olduğu araştırması reddedildi
Van kedisinin dünyanın en saldırgan kedi türü olduğu araştırması reddedildi
Van kedisinin dünyanın en saldırgan kedi türü olduğu araştırması reddedildi
Van kedisinin dünyanın en saldırgan kedi türü olduğu araştırması reddedildi
Van kedisinin dünyanın en saldırgan kedi türü olduğu araştırması reddedildi
Van kedisinin dünyanın en saldırgan kedi türü olduğu araştırması reddedildi
Van kedisinin dünyanın en saldırgan kedi türü olduğu araştırması reddedildi

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Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Van kedisinin dünyanın en saldırgan kedi türü olduğu araştırması reddedildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Van kedisinin dünyanın en saldırgan kedi türü olduğu araştırması reddedildi - Son Dakika
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