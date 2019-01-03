Son Dakika Haberleri: Van Kedisini Bastona İşledi

Van Kedisini Bastona İşledi

1 saat önce

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde baston ustası Cumali Birol, özellikle yaşlı ceviz ağaçlarını kullanılarak yaptığı "güç ve asalet"in sembolü olarak tanımlanan bastonlara "Van kedisi" figürünü işledi.

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ŞENER TOKTAŞ - Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde baston ustası Cumali Birol, özellikle yaşlı ceviz ağaçlarını kullanılarak yaptığı "güç ve asalet"in sembolü olarak tanımlanan bastonlara "Van kedisi" figürünü işledi.

Ailede üçüncü kuşak bastonculuk mesleğini sürdüren 49 yaşındaki Birol, 70 metrekarelik atölyesinde birbirinden değişik ve farklı özelliklerde bastonlar üreterek meraklılarının beğenisine sunuyor.

Sabah erkenden geldiği atölyesinde bütün gün elinden düşürmediği eğe, zımpara ve rende ile çalışan, bir yandan da Bitlis yöresine ait türküleri seslendiren Birol, bugüne kadar ürettiklerine, üzerine Van kedisi figürünü işlediği bastonları da ekledi.

Baston ustası Birol'un el emeği ve göz nuru ile büyük bir emek ve sabırla tamamını oyarak yaptığı Van kedisi figürlü bastonlar, yurt içi ve yurt dışındaki organizasyonlarda ilgi görüyor.

"Fiyatı yaklaşık bin 500 lira"

Birol, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bastonculuk sanatını yaşatmak adına birçok çalışma yaptığını söyledi.

Van kedisi, şahin, kartal, kobra yılanı ve balık gibi birçok figürü bastona işlediğini anlatan Birol, "Bu figürlerin başında Van kedili bastonlar geliyor. Fuar ve festivallerde her zaman ön plana çıkan bu ürünler ilgi görüyor. Hangi baston daha çok satılırsa ona daha fazla ağırlık veriyoruz. Kültürel mirasımızı atölyemizde yaşatmaya devam edeceğiz." dedi.

Birol, bastonlar sayesinde hem Van kedisine hem de Van Gölü havzasına ilgi çekmeyi başardıklarını anlattı.

Kedi figürlü bastonu tek parça ceviz ağacından ürettiğini, baş kısmında avuç içini kavrayacak şekilde koç boynuzu kullandığını belirten Birol, "Aksesuar boyutunu sağlayacak şekilde boynuz kullandık. Kedinin ayaklarını, tırnaklarını, burnunu, gözlerini, kulaklarını eğe ve bıçakla oyarak bu hale getirdik. Bastona Selçuklu motifini de işledik. Fiyatı yaklaşık 1500 lira." diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 11:12 Kaynak: AA

Adilcevaz, Bitlis, Van, Güncel
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