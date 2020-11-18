Van kedisini sahiplenmek için Çin'den Türkiye'ye geldi - Son Dakika

Çinli Sun Pıng, Van kedisi için yaklaşık 7 bin kilometre uzaklıktan geldiği Kayseri'de istediği kediyi sahiplenmenin mutluluğunu yaşadı.

Pekin Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümünde öğretim görevlisi olarak çalışan ve sosyal medya üzerinden medya programı yapan Sun, internette kedilerle ilgili araştırma yaparken Van kedisini beğenip sahiplenmek istedi.

Sun, yaptığı araştırma sonucu Kayseri'de "Nuh Baba" lakaplı Mehmet Yakuter'de de Van kedisi bulunduğunu öğrenince kendisiyle iletişime geçip Pekin'den yola çıktı.

Binlerce kilometre katedip Kayseri'ye ulaşan Sun, zorlu yolculuğun ardından çok isteği Van kedisine sahip olmanın mutluluğunu yaşadı.

Gerekli izinlerin alınmasının ardından kediyi sahiplenen Sun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Van kedisine sahip olmaktan duyduğu heyecanı dile getirdi.

Doğal bir karakteri olan Van kedisinin çok zeki ve cana yakın olduğunu vurgulayan Sun, "Bence Van kedisi doğa ve insanlık tarihi ile kültüründe birçok şeyi barındıran bir hayvan. Bu yüzden ben onun yapısı itibarıyla insan ile doğanın ilişkisinin sembolü olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Çin'den Türkiye'ye gelirken zorlandı

Yaklaşık iki yıl önce Van kedisine ilgi duymaya başladığını anlatan Sun, bu kedi türüyle ilgili pek çok kaynağı araştırdığını söyledi.

Sun, internet üzerinden ABD ve Avrupa'da araştırmalar yaptığını belirterek "Avrupa'daki türler saf, beyaz renkte değildi. Baş ve kuyruk kısmı desenliydi. Daha sonra Facebook üzerinden Nuh Baba'yı buldum. O, bana Türkiye'deki Ankara kedisi ve diğer türleri anlattı ancak hakiki Van kedisi çok nadir bir tür. Çin'den gelişimde çok özel bir görevim vardı. Çok uzak yerden olağanüstü bir seyahati, dünyada sıra dışı değeri olan bir şeyi aramak için yaptım ve semeresine ulaştım." diye konuştu.

Van kedisi medya programına da çıkacak

Sun, Çin'de medya programı yaptığını, artık kedisinin de çektiği videoları izleyicilere aktarırken kendisine eşlik edeceğini belirtti.

"Programda Türkiye'deki Van kedisi tarihini ve kültürünü anlatacağım." diyen Sun, Çin'de bu kedi türünün bulunmadığını söyledi.

Sun, Türkiye'ye geliş gidiş harcamalarının yaklaşık 6-7 bin avroyu bulduğunu ifade ederek kedisini evine götürmekten duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Mehmet Yakuter de evinde saf Van kedisi yetiştirdiğini belirterek, "Arkadaşımız Çin'de bizim saf Van kedisi yetiştirdiğimizi görmüş ve beğenmiş. Türkiye'ye gelip misafirimiz oldu. Kendisi 5 aylık Van kedisini sahiplendi." dedi.