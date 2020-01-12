Van kimyasal madde ile intihara kalkıştı, afad binayı boşalttı - Son Dakika

Kimyasal madde ile intihara kalkıştı, AFAD binayı boşalttı

VAN'ın Tuşba ilçesinde, L.A. (27) internetten aldığı kimyasal maddeyi ilaçla içerek intihara kalkıştı. Durumu fark eden ablasının ihbarıyla gelen sağlık ekiplerince L.A. hastaneye kaldırılırken, AFAD ekipleri, apartman sakinlerinin kimyasal maddeden etkilenmemesi için binada dezenfekte işlemi yaptı.

Olay, öğlen saatlerinde Tuşba ilçesindeki sitede meydana geldi. Öğretmen ablasıyla oturan L.A., iddiaya göre internetten aldığı kimyasal maddeyi ilaçla içerek intihara kalkıştı. L.A.'nın hareketsiz yattığını fark eden ablası, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Gelen sağlık görevlilerince yapılan kontrolde L.A.'nın aldığı kimyasal maddenin tehlike oluşturabileceği değerlendirildi. Bunun üzerine AFAD ekiplerine durum bildirildi. İlk müdahalesi yapılan L.A. hastaneye kaldırılırken, AFAD ekipleri dairede ve binada inceleme yaptı. Kimyasal maddelere karşı korunaklı kıyafet giyen AFAD görevlileri, bina sakinlerini tahliye edip, ölçüm cihazıyla yaptığı kontroller sonrası dezenfekte yaptı.

İşlemlerin ardından bina sakinleri evlerine dönerken, L.A.'nın tedavisinin sürdüğü bildirildi.