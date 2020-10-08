Van kırsalındaki öğrenciler için 'gezici internet' imkanı sağlandı - Son Dakika

VAN'ın Başkale ilçesinde, Kaymakamlık ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, internet ve bilgisayar imkanı olmayan kırsal mahallelerdeki çocuklara eğitim imkanı sunmak için 'Başkale Gezici EBA Destek Noktası' aracını devreye soktu. Kırsal mahalleleri gezen araç sayesinde öğrenciler, görevli öğretmenler gözetiminde Eğitim Bilişim Ağı'na (EBA) bağlanıp, dersleri izleme imkanı buluyor.

Van kent merkezine yaklaşık 115 kilometre uzaklıkta bulunan Başkale'nin kırsal mahallelerinde yaşayan öğrenciler, EBA'ya ulaşımda sıkıntı yaşayınca Kaymakamlık ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar kapsamında, içerisinde tablet bilgisayarların ve internet sağlayıcının bulunduğu araç, öğrencilerin hizmetine sunuldu. Görevli 4 kişinin bulunduğu 'Başkale Gezici EBA Destek Noktası' adı verilen araç, merkeze uzak kırsal mahalleleri gezerek, öğrencilere eğitim imkanı sunuyor.