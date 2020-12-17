Van, kışa hazır - Son Dakika

Van, kışa hazır

17.12.2020 10:52
Van, kışa hazır, System.String[]

GEÇEN yıl son 30 yılın en şiddetli kış mevsiminin yaşandığı Van'da, bu yıl kış hazırlıkları tamamlandı.

GEÇEN yıl son 30 yılın en şiddetli kış mevsiminin yaşandığı Van'da, bu yıl kış hazırlıkları tamamlandı. Olası yoğun kar yağışına karşı araç filosu genişletilirken, bu yıl riskli görülen yollar ise geçici süreyle trafiğe kapatılacak.

Van ve çevresinde geçen şubat ayında etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Kar kalınlığının merkezde yaklaşık 1 metreyi, yüksek kesimlerde ise yer yer 1,5 metreyi aşması, hem ulaşımı hem de eğitimi aksattı. Kar, can kayıplarına da neden oldu. Birçok yolda çığ düşme olayları yaşanırken, Van- Bahçesaray yoluna 4-5 Şubat tarihlerinde düşen 2 çığ nedeniyle 42 kişi hayatını kaybetti, 84 kişi de yaraları olarak kurtuldu. Uzmanlar geçen şubat ayı içinde gerçekleşen kar yağışının, son 30 yılın rekoru olduğunu belirtmişti.

Bu yıl Van'da kış hazırlıkları tamamlandı. Aralık ayına rağmen kent merkezinde kar yağışı henüz olmazken, yüksek kesimler ile bazı kırsal mahallelerde yollar beyaza büründü.'HAYATIMIZIN OLUMSUZ ETKİLENMESİNİ MİNİMUM DÜZEYE İNDİRMEYE ÇALIŞACAĞIZ'Van Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez de bu sezonki hazırlıklarla ilgili açıklama yaptı. Geçen yıl son 30 yılın şiddetli kışını yaşadıklarını hatırlatan Vali Bilmez, şöyle konuştu: "Geçen yıl, 25 bin kamyona yakın kar sadece Van merkezde, Van Büyükşehir Belediyesi ve İpekyolu Belediyesi tarafından şehir dışına çıkarıldı. Geçen sene yaşadıklarımızdan sonra daha ciddi tedbirler aldık. Araç kiralayarak, araç filomuzu güçlendirdik. Şu anda kışa hazır haldeyiz. 17 şantiyemizde kış hazırlıklarına başladılar. Bütün ilçe belediyeleri ile Büyükşehir Belediyesi arasında protokoller imzalandı. Hangi belediye nerde çalışacak? Şantiye şantiye görev dağılımı yapıldı. Yine karayolu ile de aynı kışın kapanabilecek yollar ve yaşanabilecek olumsuzluklarla ilgili eylem planlarımızı hazırladık ve teyakkuz halinde olacağız. Hayatımızın olumsuz etkilenmesini minimum düzeye indirmeye çalışacağız."RİSKLİ YOLLAR TRAFİĞE KAPATILACAK

Vali Bilmez, kışın risk teşkil eden yolların olması halinde ise yolu trafiğe kapatacaklarını söyledi. Vali Bilmez, "Kışın yer yer risk teşkil eden yollar olması halinde çığ riskine karşı, bu yolları vatandaşımıza duyurarak geçici trafiğe de kapatabileceğiz. En risk teşkil eden Bahçesaray yolu geçen senelerde de öyleydi bu yılda tehlike geçinceye kadar kapatacağız. Bunun için yolun geçtiği ilçe kaymakamlarımız kapatma kararı alacaklar. Zaman zaman Başkale- Gürpınar arasında da 32 virajların olduğu yolda da aynı durum yaşanabiliyor. Eğer yol trafiğe kapatılmışsa yolda kalan vatandaşlarımız içinde gerekli tedbirler alındı. Devletin pansiyonlarında, sosyal tesislerinden vatandaşlarımızı yararlandıracağız. İnşallah kazasız belasız, trafik kazalarının yaşanmadığı, kimsenin yolda kalmadığı bir sezonu geçireceğiz" diye konuştu.


Van, kışa hazır
Van, kışa hazır
Van, kışa hazır
Van, kışa hazır
Van, kışa hazır
Van, kışa hazır
Van, kışa hazır

Büyükşehir Belediyesi, Bahçesaray, kar, Van, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Van, kışa hazır - Son Dakika


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