Van kısıtlamaya uyuyor - Son Dakika

Van kısıtlamaya uyuyor
03.01.2021 14:28
Van kısıtlamaya uyuyor Van'da korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına vatandaşların çoğunlukla uyduğu görüldü.
Van kısıtlamaya uyuyor
VAN - Van'da korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına vatandaşların çoğunlukla uyduğu görüldü.
Tüm Türkiye'de olduğu gibi Van'da da korona virüsle mücadele tedbirleri kapsamında perşembe akşamı saat 21.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlaması sürüyor. Her yerde olduğu gibi Van'da da yaşayan vatandaşlar, tedbir kapsamında evlerinde kalmaya devam ederken, kentin en işlek cadde ve sokakları, kısıtlamadan muaf olanlara kaldı. Kısıtlama ile birlikte kent merkezi adeta sessizliğe bürünürken, insan sirkülasyonunun yoğun olduğu Cumhuriyet ve Maraş caddeleri ile Beşyol Meydanı'nda görev alan polis ekipleri ise araçları durdurarak kimlik kontrolü yaptı.
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