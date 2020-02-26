Van koronavirisüne önlem almak amaçlı toplu taşıma araçları ilaçlandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Van koronavirisüne önlem almak amaçlı toplu taşıma araçları ilaçlandı - Son Dakika

Van koronavirisüne önlem almak amaçlı toplu taşıma araçları ilaçlandı

7 saat önce

VAN Koronavirisüne önlem almak amaçlı toplu taşıma araçları ilaçlandı.

VAN Koronavirisüne önlem almak amaçlı toplu taşıma araçları ilaçlandı

Van koronavirisüne önlem almak amaçlı toplu taşıma araçları ilaçlandı

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 12:11 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Ankara'da toplu taşıma araçlarında unutulan eşyalar açık artırmayla satılacak
MEB, okullarda uygulanacak koronavirüs tedbirlerini sosyal medyadan paylaştı Son dakika: İran'dan tahliye edilen 132 kişinin ilk test sonuçları negatif çıktı Nişanlısı tarafından boğazı kesilerek öldürülen Emrah Öztürk'ün paylaşımı yürekleri dağladı

Son Dakika Haberleri
18:00 Beren Saat'ten doğum günü mesajı: Şimdiye kadarkilerin en zoru
18:00 Polenin faydaları nelerdir? Polen nasıl kullanılır ve neye iyi gelir?
17:48 Beren Saat'ten ilginç doğum günü mesajı: Kırıldım, bağışladım
17:42 Afili Aşk'ın Ayşe'si Burcu Özberk: Çok acelem var
17:42 Serkan Çayoğlu, saçlarını Adem Terzi'ye emanet etti

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.02.2020 19:28:28. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Van koronavirisüne önlem almak amaçlı toplu taşıma araçları ilaçlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]