Van koronavirisüne önlem almak amaçlı toplu taşıma araçları ilaçlandı - Son Dakika

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Van koronavirisüne önlem almak amaçlı toplu taşıma araçları ilaçlandı
7 saat önce
VAN Koronavirisüne önlem almak amaçlı toplu taşıma araçları ilaçlandı.
Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 12:11 Kaynak: DHA
VAN Koronavirisüne önlem almak amaçlı toplu taşıma araçları ilaçlandı
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