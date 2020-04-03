VAN Koronavirüs salgınına karşı kendilerini 1 ay izole edecek mesai arkadaşlarına alkışla destek... - Son Dakika

Koronavirüs salgınına karşı kendilerini 1 ay izole edecek mesai arkadaşlarına alkışla destek verdiler

VAN M Tipi Ceza İnfaz Kurumu'nda aralarında cezaevi müdürü, infaz koruma memuru, öğretmen psikolog ve jandarmanın bulunduğu görevililer, cezaevi önünde, yeni tip koronavirüs ile mücadelede özveriyle görev yapan ve virüsün ceza infaz kurumuna bulaşmaması için ailelerinden ayrı bir ay yurtlarda kendilerini izole edecek olan cezaevi çalışanları arkadaşlarına, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kampanya için söyleği 'Biz bize yeteriz Türkiyem' sözleri ile alkış tutarak destek verdi.

Van M Tipi Ceza İnfaz Kurumu Müdürü, infaz kuruma memuru, öğretmen psikolog ve jandarma personelinin aralarında bulunduğu görevliler, cezaevi önünde, koronavirüs ile mücadelede özveriyle görev yapan ve virüsün ceza infaz kurumuna bulaşmaması için bir aylık süreçte ailelerinden ayrı kalarak yurtlarda kendilerini izole edecek olan ceza infaz kurumu memurlarına, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Biz bize yeteriz Türkiyem' sözleri ile alkış tutarak destek verdi.

'BİZ BİZE YETERİZ' SÖZLERİYLE ALKIŞLI DESTEK

Cezaevi personeli, kendilerini izole eden mesai arkadaşlarına Ülkemizin içinde bulunduğu zor duruma görevleri uğruna ailesinden ve sevenlerinden uzak kalacak olan Cezaevi personeline 'Biz bize yeteriz diyerek alkışladı. Yurtlarda kendilerini izole eden M Tipi Ceza İnfaz Kurumu memurları da, ellerine aldıkları broşörlerle 'Biz sizin için buradayız. Siz bizim için evde kalın Türkiyem mesajı verdi.

BAŞSAVCI DÖNMEZ 'BİZ BİZE YETERİZ TÜRKİYEM' KAMPANYASINI DESTEKLİYORUZ

Van Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez, Van Adliyesi olarak Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Biz bize yeteriz Türkiyem' kampanyasını desteklediklerini söyledi. Başsavcı Dönmez, Koronavirüs ile mücadelede özveriyle görev yapan ve virüsün ceza infaz kurumuna bulaşmaması için bir ay ailelerinden ayrı kalıp, yurtlarda kendilerini izole edecek olan ceza infaz kurumu memurları için, arkadaşları alkış tutarak destek oldular. Bu arkadaşlar, 1 ay süreyle yurtlarda kalacak dedi.