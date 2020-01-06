Van koyun yüklü kamyonette, 32 kilo eroin ele geçirildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Van koyun yüklü kamyonette, 32 kilo eroin ele geçirildi - Son Dakika

Van koyun yüklü kamyonette, 32 kilo eroin ele geçirildi

6 saat önce

Koyun yüklü kamyonette, 32 kilo eroin ele geçirildiVan'da, polis ekiplerince şüphe üzerine sürücüsü durdurulan koyun yüklü kamyonette, 32 kilo 62 gram eroin ele geçirildi.

Koyun yüklü kamyonette, 32 kilo eroin ele geçirildi

Van'da, polis ekiplerince şüphe üzerine sürücüsü durdurulan koyun yüklü kamyonette, 32 kilo 62 gram eroin ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 kişi, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Van Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Edremit ilçesine bağlı Kurubaş Mahallesi'ndeki uygulama noktasında, koyun yüklü kamyonetin sürücüsünü şüphe üzerine durdurdu. Narkotik köpeği 'Bozo' ile yapılan detaylı aramada, kamyonetin kasa tabanına gizlenen 32 kilo 62 gram eroin ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 kişi ise sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Van koyun yüklü kamyonette, 32 kilo eroin ele geçirildi

Narkotik, Polis, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 09:59 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Vanlı mantar üreticisi, yaptığı karışımla yeşil küf hastalığına son verdi
Serap, aldatıldığı iddiasıyla kendisine zarar verdi Kadıköy'de uyuşturucu operasyonu! Evi kenevir serasına çevirmişler 'Sadece 1 liram kaldı' paylaşımı yapan üniversite öğrencisi Sibel Ünli'nin ağabeyi konuştu

Son Dakika Haberleri
16:20 Aracını vatandaşların üzerine süren sanık hakkında karar - Son Dakika
16:20 Pikapla çarpıştıktan sonra bahçeye düşen otomobildeki 2 kişi yaralandı - Son Dakika
16:19 Sulama kanalına düşen ineği itfaiye ekipleri kurtardı - Son Dakika
16:18 ÜMRANİYE'DE GECEKONDUYU SU BASTI… EVDE YAŞAYANLAR DIŞARI  ÇIKMADI… - Son Dakika
16:15 Başkan Yücel Yılmaz sözünü tuttu - Son Dakika
14:07 Ankara'da bir yolcu, karın üstünde kaymaya başlayan minibüsten aşağı atladı - Son Dakika
14:05 Avustralya'daki yangında, bir itfaiye erinin yavru kanguruyu kurtardığı görüntüler gündem oldu - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.1.2020 16:20:24. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Van koyun yüklü kamyonette, 32 kilo eroin ele geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]