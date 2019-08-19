Son Dakika Haberleri: VAN Kültür Bakan Yardımcısı Dursun Erçiş'te yaptığı kazada hayatını kaybetti
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VAN Kültür Bakan Yardımcısı Dursun Erçiş'te yaptığı kazada hayatını kaybetti

37 dakika önce

VAN Kültür Bakan Yardımcısı Dursun Erçiş'te yaptığı kazada hayatını kaybetti.

VAN Kültür Bakan Yardımcısı Dursun Erçiş'te yaptığı kazada hayatını kaybetti
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Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 05:50 Kaynak: DHA
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