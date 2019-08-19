VAN Kültür Bakan Yardımcısı Dursun Erçiş'te yaptığı kazada hayatını kaybetti



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Selin vurduğu Eminönü'nde esnaf, 150 bin lira zarara uğradı!

(Özel) 35 yıllık silah tamircisi hem polise, hem askere hizmet ediyor