VAN Kültür Bakan Yardımcısı Dursun Erçiş'te yaptığı kazada hayatını kaybetti-3
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VAN Kültür Bakan Yardımcısı Dursun Erçiş'te yaptığı kazada hayatını kaybetti-3.
VAN Kültür Bakan Yardımcısı Dursun Erçiş'te yaptığı kazada hayatını kaybetti-3 Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 06:07 Kaynak: DHA
Astsubay damat katliamında yaralanan kayınvalide, 41 günlük yaşam mücadelesini kaybetti İran'da erkek kılığında stada girip maç izleyen 6 kadın tutuklandı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dursun için başsağlığı mesajı yayınladı "Gençler bu projelerin tam merkezinde"