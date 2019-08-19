Son Dakika Haberleri: VAN Kültür Bakan Yardımcısı Dursun Erçiş'te yaptığı kazada hayatını kaybetti-3
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VAN Kültür Bakan Yardımcısı Dursun Erçiş'te yaptığı kazada hayatını kaybetti-3

1 saat önce

VAN Kültür Bakan Yardımcısı Dursun Erçiş'te yaptığı kazada hayatını kaybetti-3.

VAN Kültür Bakan Yardımcısı Dursun Erçiş'te yaptığı kazada hayatını kaybetti-3
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Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 06:07 Kaynak: DHA
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