Van Kültür Sokağı esnafı 250 engelliyle kahvaltıda buluştu - Son Dakika

- Van'da anlamlı buluşma

Van Kültür Sokağı esnafı 250 engelliyle kahvaltıda buluştu

VAN - Van Kültür Sokağı Derneği ve Doğu Anadolu Özel Eğitim Kurumları Derneği (DÖKDER), 250 özel gereksinimli çocukla kahvaltıda buluştu.

Kültür Sokağı'nda düzenlenen etkinliğe İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke, Van ESOB Başkanı İsa Berge, İpekyolu İlçe Milli Eğitim Müdürü İsa Şipal, DÖKDER Başkanı Yusuf Ertaş, Van Kültür Sokağı Derneği Başkanı İzzet, özel gereksinimli çocuklar ve aileleri ile esnaf katıldı. Etkinlikte konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke, engelli bireyin anne ve babası olmanın zor olduğunu ifade ederek, "Bugün bizim 19 rehabilitasyon merkezinde eğitim gören 250 öğrencimize ve ailelerine esnafla beraber kahvaltı düzenlediler. Hakikaten buradaki manzarayı gördüğünüz zaman bu kahvaltının; birlik ve beraberlik için, kaynaşma için ve bu öğrencilerimizin moral ve motivasyonu için son derece önemli olduğunu görmekteyiz. Çok güzel bir sahne, çok duygulu bir sahne. Bu tür aktivitelerin devamının gelmesini diliyor, etkinlikte emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

"Birlik ve beraberliğin en güzel örneği budur"

Van ESOB Başkanı İsa Berge ise düzenlenen etkinliğin çok anlamlı olduğuna dikkat çekerek, "Çocuklarımıza, gençlerimize yönelik yapılan bu kaynaşma, Van açısından küçük çapta da olsa engelli kardeşlerimizi mutlu etmek için çok önemli. Bizim medeniyetimiz, kültürümüz bu. Bir bütünlük açısından düşündüğümüzde birlik ve beraberliğin, kaynaşmanın en güzel örneği budur. Bu kahvaltının örnek olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

DÖKDER Başkanı Yusuf Ertaş da, Kültür Sokağı Derneği ile birlikte el ele verip engelli çocuklara yönelik böyle bir etkinliğin düzenlendiğini dile getirerek, "Belki daha önce bir kahvaltı masasında oturmayan özel çocuklarımızı bir araya getirip sosyalleştirmek amaçlıydı. Etkinliğimize rehabilitasyon merkezlerinde eğitim gören 250 engelli çocuğumuz katıldı. Bütün esnaflarımız sahiplendi. Çok örnek bir davranış oldu. Kendilerine teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Van Kültür Sokağı Derneği Başkanı Üzeyir Zorbey de, "Özel gereksinimli kardeşlerimizi topluma kazandırmak için bir araya geldik. Toplam 40 esnafımız çalışanıyla, elemanıyla destek verdi. Esnafımız çok güzel karşıladı ve mutlu oldu" dedi.

"Pandemiye inat dimdik ayaktayız"

Öte yandan engelli ve ailelere verilen değerin bir göstergesi olan bu etkinlikten dolayı mutluluğunu belirten aileler de birlik ve beraberlik açısında çok güzel olduğunu söylediler. Selma Tanış isimli vatandaş, "Allah Cumhurbaşkanımızı, devletimizi başımızdan eksik etmesin" ifadelerine yer verirken; esnaflar ise pandemiye inat dimdik ayakta olduklarını söylediler.

Etkinlik hatıra fotoğrafları çekilmesi ile sona erdi.