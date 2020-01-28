Van kültür ve dayanışma vakfı yönetiminin Erciş ziyareti - Son Dakika
Son Dakika Yaşam Van kültür ve dayanışma vakfı yönetiminin Erciş ziyareti - Son Dakika

Van kültür ve dayanışma vakfı yönetiminin Erciş ziyareti

6 saat önce

Van Kültür ve Dayanışma Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Nizamettin Ağar, yönetim kurulu üyeleri ile birlikte Erciş ilçesini ziyaret ettiler.

Van kültür ve dayanışma vakfı yönetiminin Erciş ziyareti, System.String[]

Van Kültür ve Dayanışma Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Nizamettin Ağar, yönetim kurulu üyeleri ile birlikte Erciş ilçesini ziyaret ettiler.


Geçtiğimiz aylarda yapılan seçimlerde güven tazeleyen Van Kültür ve Dayanışma Vakfı Başkanı Nizamettin Ağar, yönetim kurulu üyeleri ile birlikte ilk ziyaretini Van'a yaptı. Başkan Ağar ve yönetim kurulu üyeleri Van ziyaretlerinin ardından Erciş ilçesini ziyaret ederek Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmet Beyoğlu ve STK temsilcileri ile bir araya geldi. Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmet Beyoğlu'nu makamında ziyaret eden Başkan Ağar ve beraberindekiler, karşılıklı istişarede bulundular. Van Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Metin Dilmaç'ın organize ettiği programa STK temsilcileri Esnaf ve Sanatkarlar Kooperatifi Başkanı, Şoförler Cemiyeti Başkanı, Kahveciler ve Berberler Odası Başkanı, Bakkallar Odası Başkanı, Pancar Birlik Kooperatif Başkanı, banka müdürleri, muhtarlar ve işadamları katıldı. Programda Van Vakfı ile Erciş ilçesi birlikte hangi sosyal sorumluluk projeleri yapabilir konusu görüşüldü. - VAN

Nizamettin Ağar, Erciş, Van, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 09:47 Kaynak: İHA
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