Son Dakika Haberleri: Van Merkezli 10 İlde Fetö Operasyonu: 13 Gözaltı

Van Merkezli 10 İlde Fetö Operasyonu: 13 Gözaltı

1 saat önce

VAN merkezli 10 ilde, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen eşzamanlı operasyonlarda 9 muvazzaf, 2 ihraç, bir öğretmen ve bir eczacı olmak üzere toplam 13 şüpheli gözaltına alındı.

Van Merkezli 10 İlde Fetö Operasyonu: 13 Gözaltı, System.String[]
VAN merkezli 10 ilde, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen eşzamanlı operasyonlarda 9 muvazzaf, 2 ihraç, bir öğretmen ve bir eczacı olmak üzere toplam 13 şüpheli gözaltına alındı. 

Van Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün askeri mahrem yapılanması içerisinde faaliyet yürüten, mahrem imamların örgüt içerisinde faaliyet yürüten askeri personel ile deşifre olmamak için kullandıkları 'ardışık arama' ve 'kripto şifreleme' yöntemlerinin deşifresine yönelik başlatılan soruşturma kapsamında 13 şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.

Van Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Van merkezli Ankara, Antalya, İzmir, Manisa, Tekirdağ, Balıkesir, Eskişehir, Sakarya, Bolu ve Kahramanmaraş illerinde yapılan eşzamanlı operasyonda, 9 muvazzaf, 2 ihraç, 1 öğretmen ve 1 eczacı olmak üzere toplam 13 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpnhelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. - Van

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 12:49 Kaynak: DHA

Van, Güncel
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