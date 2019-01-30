Van Merkezli 10 İlde Fetö/pdy Operasyonu
1 saat önce
Van merkezli 10 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, 9 şüpheli yakalandı.
Van
merkezli 10 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, 9 şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Van Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ/PDY'nin "ardışık arama" ve "kripto şifreleme" yöntemlerinin deşifresine yönelik soruşturma yürütüldü.
Bu kapsamda Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi
görevlilerince Van, İstanbul
, Samsun
, Sakarya
, Antalya
, Kayseri
, Edirne
, Bolu
, Nevşehir
ve Bitlis
'te 6'sı muvazzaf 10 şüpheliye yönelik operasyon gerçekleştirildi.
Operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı, bir şüphelinin ise yakalanmasına çalışılıyor.
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Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 02:07 Kaynak: AA
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