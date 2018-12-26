Son Dakika Haberleri: Van Merkezli 18 Kentte ve Kıbrıs'ta Fetö Operasyonu: 19 Gözaltı

Van Merkezli 18 Kentte ve Kıbrıs'ta Fetö Operasyonu: 19 Gözaltı

1 saat önce

VAN merkezli 18 il ve KKTC'de, terör örgütü FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında haklarında arama ve yakalama kararı bulunan 14'ü muvazzaf 19 şüpheli gözaltına alındı.

Van Merkezli 18 Kentte ve Kıbrıs'ta Fetö Operasyonu: 19 Gözaltı, System.String[]
VAN merkezli 18 il ve KKTC'de, terör örgütü FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında haklarında arama ve yakalama kararı bulunan 14'ü muvazzaf 19 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında örgütün askeri yapılanmasından sorumlu mahrem imam da bulunuyor.

Van Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY Silahlı Terör örgütünün askeri mahrem yapılanması içerisinde faaliyet yürütüyen kişilere yönelik operasyon düzenlendi.  Van Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Van, Ankara, Antalya, İzmir, Afyonkarahisar, Eskişehir, Erzurum, Siirt, Gaziantep, Giresun, Konya, Malatya, Çanakkale, Kahramanmaraş, Kırklareli, Diyarbakır, Hakkari, Siirt ile  KKTC'de yapılan eşzamanlı operasyonda 14'ü muvazzaf, 4'ü ihraç 18 asker ile meslekten atılan bir eski imam gözaltına alındı. İmamın, FETÖ/PDY terör örgütünün Van askeri yapılanmasından sorumlu mahrem imam olduğu öğrenildi. Şüphelilerin Van Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorguları devam ediyor. - Van

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 10:22 Kaynak: DHA

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