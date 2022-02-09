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VAN MERKEZLİ 2 İLDE TERÖR OPERASYONU; 8 GÖZALTI - Son Dakika

VAN MERKEZLİ 2 İLDE TERÖR OPERASYONU; 8 GÖZALTI

09.02.2022 19:01

VAN merkezli 2 ilde, teröre yardım ve yataklık yapan şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

VAN merkezli 2 ilde, teröre yardım ve yataklık yapan şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, aralarında HDP eski ilçe Eş Başkanının da bulunduğu 8 şüpheli gözaltına alındı.

Van Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla, Jandarma Genel Komutanlığı TEM Daire Başkanlığı ve Van İl Jandarma Komutanlığınca, PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma yapıldı. Terörizmin finansmanının önlenmesi hakkında 'Kanuna Muhalefet', 'Terör Örgütüne üye olmak ve terör örgütüne bilerek isteyerek yardım/yataklık etmek' suçlarından, haklarında arama kararı bulunan şüphelilere yönelik Van ve Mardin'de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda aralarında HDP eski İlçe Eş Başkanının da bulunduğu 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. (DHA)

VAN MERKEZLİ 2 İLDE TERÖR OPERASYONU; 8 GÖZALTI
VAN MERKEZLİ 2 İLDE TERÖR OPERASYONU; 8 GÖZALTI
VAN MERKEZLİ 2 İLDE TERÖR OPERASYONU; 8 GÖZALTI
VAN MERKEZLİ 2 İLDE TERÖR OPERASYONU; 8 GÖZALTI

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Halkların Demokratik Partisi, Hisarcık, Terör, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel VAN MERKEZLİ 2 İLDE TERÖR OPERASYONU; 8 GÖZALTI - Son Dakika


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