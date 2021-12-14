Üye Girişi
VAN MERKEZLİ 3 İLDE TEFECİ OPERASYONU 8 TUTUKLAMA - Son Dakika

VAN MERKEZLİ 3 İLDE TEFECİ OPERASYONU 8 TUTUKLAMA

14.12.2021 08:18
VAN MERKEZLİ 3 İLDE TEFECİ OPERASYONU 8 TUTUKLAMA

VAN merkezli 3 ilde tefecilik ve yağma suçlarına karışanlara yönelik eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 15 kişiden 8'i tutuklanırken, 7'si ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

VAN merkezli 3 ilde tefecilik ve yağma suçlarına karışanlara yönelik eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 15 kişiden 8'i tutuklanırken, 7'si ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri 'nitelikli yağma', 'yağmaya teşebbüs', 'tefecilik', 'tehdit', 'kasten yaralama', 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' ve 'Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne hakaret' suçlarını işlediği tespit edilen şüphelilere yönelik Van merkezli Mersin ve Mardin'de 4 gün önce operasyon düzenledi. Eş zamanlı operasyonlarda 15 şüpheli, yakalanarak gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye çıkarıldı. Mahkemeye sevk edilen şüphelilerden 8'i tutuklanırken, 7'si de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

VAN MERKEZLİ 3 İLDE TEFECİ OPERASYONU 8 TUTUKLAMA
VAN MERKEZLİ 3 İLDE TEFECİ OPERASYONU 8 TUTUKLAMA
VAN MERKEZLİ 3 İLDE TEFECİ OPERASYONU 8 TUTUKLAMA
VAN MERKEZLİ 3 İLDE TEFECİ OPERASYONU 8 TUTUKLAMA

Emniyet Müdürlüğü, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel VAN MERKEZLİ 3 İLDE TEFECİ OPERASYONU 8 TUTUKLAMA - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Cinsel istismara uğrayan 330 kadının zaferi: 380 milyon dolar tazminat 06:03 Cinsel istismara uğrayan 330 kadının zaferi: 380 milyon dolar tazminat
Son Dakika: Türkiye-Ermenistan ilişkileri normalleşiyor 21:41 Son Dakika: Türkiye-Ermenistan ilişkileri normalleşiyor Merkez Bankası'nın piyasaya 4. defa yaptığı dolar müdahalesinin miktarı kesinleşti 19:26 Merkez Bankası'nın piyasaya 4. defa yaptığı dolar müdahalesinin miktarı kesinleşti Özgür Demirtaş'tan Merkez Bankası'na çağrı: Rezerv satarak bu iş yapılmaz 17:54 Özgür Demirtaş'tan Merkez Bankası'na çağrı: Rezerv satarak bu iş yapılmaz Azra'yı katleden caniden kan donduran ifadeler! En ince detayına kadar her şeyi anlattı 17:32 Azra'yı katleden caniden kan donduran ifadeler! En ince detayına kadar her şeyi anlattı Son Dakika! UEFA'daki skandal hata sonrası Şampiyonlar Ligi kurası tekrar edildi! İşte yeni eşleşmeler 17:21 Son Dakika! UEFA'daki skandal hata sonrası Şampiyonlar Ligi kurası tekrar edildi! İşte yeni eşleşmeler Yılbaşı ağacının arasından dünyanın en ölümcül yılanı çıktı 16:42 Yılbaşı ağacının arasından dünyanın en ölümcül yılanı çıktı Avrupa Ligi'ndeki eşleşmeler de ölüm gibi! 15:35 Avrupa Ligi'ndeki eşleşmeler de ölüm gibi!

Son Dakika Haberleri
08:09 Son dakika: Meteoroloji uyardı! Türkiye sağanak yağmur ve karın etkisinde
08:05 Yüzünü asitle yakan sevgilisiyle evlenen Berfin'in babasından sert tepki: Onu öldürmek isteyen adamla nasıl evlenir
08:02 14 Aralık Salı gram altın ne kadar oldu? Çeyrek altın ne kadar?
07:51 Olacakları önceden söylemiş! Trafik kazasında sevgilisini kaybeden Gülçin Ergül'ün verdiği son röportaj gündem oldu
07:49 14 Aralık Salı Dolar kaç TL? Euro, Sterlin kaç lira?
07:39 Son dakika! Esenyurt'ta Suriyeli bir ailenin yaşadığı bodrum katında çıkan yangında 4 çocuk yaşamını yitirdi
06:02 Cinsel istismara uğrayan 330 kadının zaferi: 380 milyon dolar tazminat
01:04 Bütçe görüşmelerinde "FETÖ'cü" kavgası yaşandı
01:02 Haluk Levent'le Yeniden reytinglere yenik düştü
00:57 Barışmak için intihar girişiminde bile bulunmuş! İşte Nazik Sancar cinayetinin detayları
Endonezya'da 7,3 büyüklüğünde deprem! Tsunami uyarısı yapıldı Endonezya'da 7,3 büyüklüğünde deprem! Tsunami uyarısı yapıldı         
07:30
Barışmak için intihar girişiminde bile bulunmuş! İşte Nazik Sancar cinayetinin detayları Barışmak için intihar girişiminde bile bulunmuş! İşte Nazik Sancar cinayetinin detayları         
00:58
Mansur Yavaş'ıın ısrarı sonrası Melih Gökçek zırhlı aracını teslim edeceğini bildirdi Mansur Yavaş'ıın ısrarı sonrası Melih Gökçek zırhlı aracını teslim edeceğini bildirdi         
20:07
Stokçulukta ceza üst sınırı 2 milyon TL'ye çıkıyor Stokçulukta ceza üst sınırı 2 milyon TL'ye çıkıyor         
18:10
Mağarada kıstırılan 9 terörist böyle etkisiz hale getirildi Mağarada kıstırılan 9 terörist böyle etkisiz hale getirildi         
17:39
Eşinin pideciyle kaçtığı öğrendikten sonra intihar eden adamla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı Eşinin pideciyle kaçtığı öğrendikten sonra intihar eden adamla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı         
17:23
Slavia Prag, temsilcimiz Fenerbahçe'yi hafife aldı Slavia Prag, temsilcimiz Fenerbahçe'yi hafife aldı         
17:02
Seren Serengil sevenlerini korkuttu: Ameliyat masasında kalabilirim, organlarıma kan gitmiyor Seren Serengil sevenlerini korkuttu: Ameliyat masasında kalabilirim, organlarıma kan gitmiyor         
15:53
Şeker hastası kız, çikolatayı ağzına götürdüğü esnada poşetle karşılaştı Şeker hastası kız, çikolatayı ağzına götürdüğü esnada poşetle karşılaştı         
14:04
Ayva hırsızları tarla sahibine yakalanınca ortalık birbirine girdi! Görüntüler film sahnelerini aratmadı Ayva hırsızları tarla sahibine yakalanınca ortalık birbirine girdi! Görüntüler film sahnelerini aratmadı         
14:00
Arda Turan gibi Kerem'i de transfer ediyorlar! İspanyol devinden eski rekoru kıracak bedel Arda Turan gibi Kerem'i de transfer ediyorlar! İspanyol devinden eski rekoru kıracak bedel         
13:29
Son Dakika: Merkez Bankası'ndan piyasaya dördüncü müdahale! Dolar anında düştü Son Dakika: Merkez Bankası'ndan piyasaya dördüncü müdahale! Dolar anında düştü         
13:02
Saddam Hüseyin'in yakalandığı sığınaktaki son sözlerini biliyor musunuz? Saddam Hüseyin'in yakalandığı sığınaktaki son sözlerini biliyor musunuz?         
11:44
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.12.2021 08:38:38. #1.12#
SON DAKİKA: VAN MERKEZLİ 3 İLDE TEFECİ OPERASYONU 8 TUTUKLAMA - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement