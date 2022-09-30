Ele geçirilen malzemelerle ilgili bilgilerin paylaşıldığı açılamada, şüphelilerin banka hesaplarında yaklaşık 29 milyon lira para döngüsünün olduğu belirtildi.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada 70 dolu çek ve senet, 49 alacak verecek defteri, 11 cep telefonu, 2 ruhsatsız av tüfeği, 3 tabanca, 317 fişek ve 115 para alışverişine ait not kağıdı ele geçirildi.

Kaynak: AA

Muradiye, Eylül, Van, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Van merkezli 4 ildeki tefecilik operasyonunda gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi - Son Dakika

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