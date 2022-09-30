Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada 70 dolu çek ve senet, 49 alacak verecek defteri, 11 cep telefonu, 2 ruhsatsız av tüfeği, 3 tabanca ve çeşitli suç unsurları ele geçirildi.

Kaynak: AA

Tekirdağ, Muradiye, Kütahya, Eylül, Van, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Van merkezli 4 ildeki tefecilik operasyonunda gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi - Son Dakika

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