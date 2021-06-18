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Van merkezli 4 ilde Nakdi Ücret Desteği ödemelerinde dolandırıcılığa 14 tutuklama - Son Dakika

Van merkezli 4 ilde Nakdi Ücret Desteği ödemelerinde dolandırıcılığa 14 tutuklama

18.06.2021 09:29
Van merkezli 4 ilde Nakdi Ücret Desteği ödemelerinde dolandırıcılığa 14 tutuklama, System.String[]

Van'da ve 3 ilde gerçek hak sahipleri yerine 10 şirket bünyesinde sigortalı göstererek 'Nakdi Ücret Desteği' ödemelerinden faydalandırdıkları yaklaşık 2 bin 600 kişiye yaklaşık 10 milyon TL haksız ödeme yapılması ve kamunun zarara uğratılmasına neden olan kişilere yönelik düzenlenen...

Van'da ve 3 ilde gerçek hak sahipleri yerine 10 şirket bünyesinde sigortalı göstererek 'Nakdi Ücret Desteği' ödemelerinden faydalandırdıkları yaklaşık 2 bin 600 kişiye yaklaşık 10 milyon TL haksız ödeme yapılması ve kamunun zarara uğratılmasına neden olan kişilere yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 31 kişiden 14'ü tutuklandı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Erciş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce 'nitelikli dolandırıcılık' soruşturmasının yürütüldüğü belirtildi. Açıklamada, "Korona virüs salgınının ekonomik ve sosyal hayata etkilerinin azaltılması amacıyla çıkartılan 4447 sayılı Kanun'la salgın süresince işverenler tarafından ücretsiz izne ayrılan çalışanların mağdur olmalarını önlemek amacıyla verilen 'Nakdi Ücret Desteği' ödemesini gerçek hak sahipleri yerine anlaşmalı oldukları ve toplam 10 şirket bünyesinde sigortalı gösterdikleri ve ücretsiz izne ayırarak 'Nakdi Ücret Desteği' ödemelerinden faydalandırdıkları yaklaşık 2 bin 600 kişiye şu ana kadar tespit edilen yaklaşık 10 milyon TL haksız ödeme yapılmasına ve kamunun zarara uğratılmasına sebep olan, ayrıca yapılan bu ödemenin büyük bir kısmını sigortalı gösterdikleri kişilerden talep ederek aldıklarına dair tespitler bulunan aralarında şirket yöneticileri ve yetkilileri ile kamu görevlilerinin de bulunduğu toplam 34 şüphelinin yakalanması ve suç unsurlarının ele geçirilmesine yönelik olarak ilimiz merkezli 4 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 31 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştır. 17 Haziran 2021 günü işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen 2 şüpheli savcılıkça serbest bırakılmış, 15 şüpheli mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış, 14 şüpheli ise tutuklanmıştır" denildi. - VAN

Van merkezli 4 ilde Nakdi Ücret Desteği ödemelerinde dolandırıcılığa 14 tutuklama

Cumhuriyet Başsavcılığı, nakdi ücret desteği, Türk Lirası, Van, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Van merkezli 4 ilde Nakdi Ücret Desteği ödemelerinde dolandırıcılığa 14 tutuklama - Son Dakika


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