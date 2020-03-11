Van merkezli 4 ilde terör operasyonu: 6 gözaltı - Son Dakika

VAN merkezli 4 ilde yapılan terör operasyonlarında 6 şüpheli yakalanarak, gözaltına alındı.

Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 21 Mart Nevruz Bayramı öncesi, olası terör eylemlerine yönelik sıkı tedbirler alırken, silahlı terör örgütü üyeliği ve terör örgütüne bilerek isteyerek yardım ve yataklık etme şüphelilerine yönelik Van merkezli Mersin, Şırnak ve Siirt illerinde eşzamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Bölgedeki huzur ve güvenliği sağlamaya yönelik operasyonların devam edeceği bildirdi.