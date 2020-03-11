Van merkezli 4 ilde terör operasyonu: 6 gözaltı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Van merkezli 4 ilde terör operasyonu: 6 gözaltı - Son Dakika

Van merkezli 4 ilde terör operasyonu: 6 gözaltı

6 saat önce

VAN merkezli 4 ilde yapılan terör operasyonlarında 6 şüpheli yakalanarak, gözaltına alındı.

Van merkezli 4 ilde terör operasyonu: 6 gözaltı, System.String[]

VAN merkezli 4 ilde yapılan terör operasyonlarında 6 şüpheli yakalanarak, gözaltına alındı.

Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 21 Mart Nevruz Bayramı öncesi, olası terör eylemlerine yönelik sıkı tedbirler alırken, silahlı terör örgütü üyeliği ve terör örgütüne bilerek isteyerek yardım ve yataklık etme şüphelilerine yönelik Van merkezli Mersin, Şırnak ve Siirt illerinde eşzamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Bölgedeki huzur ve güvenliği sağlamaya yönelik operasyonların devam edeceği bildirdi.


Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 07:38 Kaynak: DHA
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