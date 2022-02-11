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VAN MERKEZLİ 5 İLDE FETÖ'YE OPERASYON; 4 TUTUKLAMA - Son Dakika

VAN MERKEZLİ 5 İLDE FETÖ'YE OPERASYON; 4 TUTUKLAMA

11.02.2022 22:35

VAN merkezli 5 ilde, FETÖ/PDY'ye yönelik polisin düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheliden 4'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

VAN merkezli 5 ilde, FETÖ/PDY'ye yönelik polisin düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheliden 4'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY'ye üye oldukları belirtilen, şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Van merkezli 5 ilde belirlenen adreslere eşzamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda "FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne üye olma' suçundan haklarında arama kararı bulunan 9 şüpheli yakalanarak, gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen 2'si kamu görevlisi 4 şüpheli tutuklanırken, 5 kişi de yurt dışı yasağı konularak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

VAN MERKEZLİ 5 İLDE FETÖ'YE OPERASYON; 4 TUTUKLAMA
VAN MERKEZLİ 5 İLDE FETÖ'YE OPERASYON; 4 TUTUKLAMA
VAN MERKEZLİ 5 İLDE FETÖ'YE OPERASYON; 4 TUTUKLAMA

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Fetullahçı Terör Örgütü, Emniyet Müdürlüğü, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel VAN MERKEZLİ 5 İLDE FETÖ'YE OPERASYON; 4 TUTUKLAMA - Son Dakika


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SON DAKİKA: VAN MERKEZLİ 5 İLDE FETÖ'YE OPERASYON; 4 TUTUKLAMA - Son Dakika
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