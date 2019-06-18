Son Dakika Haberleri: Van merkezli 5 kentte FETÖ/PDY operasyonunda 6 gözaltı
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Van merkezli 5 kentte FETÖ/PDY operasyonunda 6 gözaltı

1 saat önce

VAN merkezli 5 kentte, FETÖ/PDY silahlı terör örgüt üyesi 8 şüpheliye yönelik düzenlenen operasyonda 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Van merkezli 5 kentte FETÖ/PDY operasyonunda 6 gözaltı, System.String[]
VAN merkezli 5 kentte, FETÖ/PDY silahlı terör örgüt üyesi 8 şüpheliye yönelik düzenlenen operasyonda 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Firari 2 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Van Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri Van Merkezli Ankara, Balıkesir, Muş ve Bitlis'te silahlı terör örgütü FETÖ/PDY'nin şifreli haberleşme programı 'Bylock' kullandıkları tespit edilen 8 şüphelinin yakalanması için eşzamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, firari 2 şüphelinin yakalaması için çalışma başlatıldı. Şüphelilerin emniyetteki sorguları sürüyor.
 


- Van
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 01:02 Kaynak: DHA
Van, Güncel
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