Van merkezli 6 ilde FETÖ/PDY operasyonu: 7 gözaltı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Van merkezli 6 ilde FETÖ/PDY operasyonu: 7 gözaltı - Son Dakika

Van merkezli 6 ilde FETÖ/PDY operasyonu: 7 gözaltı

6 saat önce

Van merkezli 6 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

Van merkezli 6 ilde FETÖ/PDY operasyonu: 7 gözaltı, System.String[]

Van merkezli 6 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Van Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde FETÖ/PDY'nin deşifre edilmesi ve faaliyetlerinin sonlandırılmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda, Bitlis Polis Meslek Eğitim Merkezinde eğitim alırken, örgütün mahrem imamlarıyla irtibatlı oldukları belirlenip okuldan ihraç edilen 8 öğrenciye yönelik çalışma yürütüldü.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Van, İstanbul, Adana, Konya, Erzurum ve Hatay'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.


Operasyonda, 7 şüpheli gözaltına alındı, bir şüphelinin de yakalanma çalışması sürüyor.

Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 10:00 Kaynak: AA
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