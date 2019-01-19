Son Dakika Haberleri: Van Merkezli 6 İlde Kaçak Sigara ve Tütün Operasyonu: 40 Gözaltı

Van Merkezli 6 İlde Kaçak Sigara ve Tütün Operasyonu: 40 Gözaltı

15 dakika önce

VAN merkezli olarak 6 ilde polis tarafından düzenlenen kaçak sigara ve tütün operasyonunda 40 kişi gözaltına alındı.

Van Merkezli 6 İlde Kaçak Sigara ve Tütün Operasyonu: 40 Gözaltı, System.String[]
VAN merkezli olarak 6 ilde polis tarafından düzenlenen kaçak sigara ve tütün operasyonunda 40 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 11'i mahkemece tutuklandı.

Van Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 2017 yılında yapılan 17 operasyonda, 560 bin 250 paket kaçak sigara ve 1 ton 754 kilo kaçak nargile tütünü ele geçirildi. Van Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından '5607 sayılı Kanuna muhalefet etmek' suçundan başlatılan soruşturma kapsamında 40 şüpheli tespit edildi. Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatan polis ekipleri, geçen 15 Ocak'ta gerçekleştirdikleri eş zamanlı operasyonlarda Van merkezde 34, İstanbul'da 1, Hakkari'de 2, Adana'da 1, Ağrı'da 1 ve Batman'da 1 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüphelilerden 21'i emniyetteki ifadelerinin ardından, 5'i savcılıkta, 3'ü de adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı. Şüphelilerden 11'i ise mahkemece tutuklandı. - Van

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 02:32 Kaynak: DHA

Van, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Süpermarket ve Bebek Mağazalarından Hırsızlık Yapan Aileden 3 Kişi Tutuklandı Ücretli Öğretmenler Kendilerine Verilen Sözlerin Tutulmasını Bekliyor

Cübbeli Ahmet Hoca'ya "Soysuz İt" Diyen Oyuncu Orhan Aydın, Para Cezasına Çarptırıldı Uludağ'daki 1 Kilometrelik Teleferik Kuyruğu Sokaklara Yayıldı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.1.2019 14:47:01. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Van Merkezli 6 İlde Kaçak Sigara ve Tütün Operasyonu: 40 Gözaltı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]