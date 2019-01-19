Son Dakika Haberleri: Van Merkezli 6 İlde Kaçakçılık Operasyonu: 40 Gözaltı

Van Merkezli 6 İlde Kaçakçılık Operasyonu: 40 Gözaltı

1 saat önce

Van merkezli 6 ilde kaçakçılık operasyonu: 40 gözaltıVAN - Van merkezli 6 ilde kaçakçılıkla mücadele kapsamında düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 40 kişiden 11'i tutuklandı.

Van merkezli 6 ilde kaçakçılık operasyonu: 40 gözaltı

VAN - Van merkezli 6 ilde kaçakçılıkla mücadele kapsamında düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 40 kişiden 11'i tutuklandı.
Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "2017 yılında yapılan 17 ayrı operasyonda toplam 560 bin 250 paket üzerinde TAPDK bandrolü bulunmayan kaçak sigara ile 1 kilo 754 gram kaçak nargile tütünü ele geçirildi. Konuyla ilgili Van Cumhuriyet Başsavcılığınca '5607 Sayılı Kanun'a Muhalefet Etmek' suçundan yürütülen soruşturma kapsamında, 17 ayrı yakalama olaylarına iştirak ettikleri tespit edilen 40 şüphelinin yakalanmasına yönelik Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 15 Ocak 2019 günü Van merkezinde 34, İstanbul'da 1, Hakkari'de 2, Adana'da 1, Ağrı'da 1 ve Batman'da 1 kişi olmak üzere 6 ilde yapılan eş zamanlı operasyonda 40 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan 40 şüpheliden 21'i Van Emniyet Müdürlüğünde alınan ifadelerinin ardından serbest kalırken 19 şüpheli hakkında tanzim edilen tahkikat evrakı ile birlikte adli makamlara sevk edildiler. Adli makamlara sevk edilen 19 kişiden 5'i Cumhuriyet Savcılığınca serbest, 3'ü adli kontrol kararı ile serbest kalırken, 11'i ise tutuklandı" denildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 01:04 Kaynak: İHA

Van, 3. Sayfa
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