Son Dakika Haberleri: Van Merkezli 8 İlde Fetö/pdy Operasyonu

Van Merkezli 8 İlde Fetö/pdy Operasyonu

1 saat önce

Van merkezli 8 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 7 şüpheli yakalandı.

Van Merkezli 8 İlde Fetö/pdy Operasyonu, System.String[]
Van merkezli 8 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 7 şüpheli yakalandı.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, ardışık arama yöntemlerini kullanan ve Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içerisinde, haklarında FETÖ/PDY ile irtibat ve iltisaklı olduğu gerekçesiyle beyan ve teşhis işlemi bulunan çeşitli rütbelerdeki muvazzaf 8 astsubay, ihraç edilmiş 1 yüzbaşı ve geçici olarak görevden uzaklaştırılmış 1 üsteğmen olmak üzere 10 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi.

Van merkezli 8 ilde güvenlik güçlerince eş zamanlı düzenlenen operasyonda 7 şüpheli gözaltına alınırken, 3 şüphelinin de yakalanmasına çalışılıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 12:55 Kaynak: AA

Van, Güncel
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