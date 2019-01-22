Van Merkezli 8 İlde Fetö/pdy Operasyonu
1 saat önce
Van merkezli 8 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 7 şüpheli yakalandı.
Van
merkezli 8 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 7 şüpheli yakalandı.
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, ardışık arama yöntemlerini kullanan ve Türk Silahlı Kuvvetleri
(TSK
) içerisinde, haklarında FETÖ/PDY ile irtibat ve iltisaklı olduğu gerekçesiyle beyan ve teşhis işlemi bulunan çeşitli rütbelerdeki muvazzaf 8 astsubay, ihraç edilmiş 1 yüzbaşı ve geçici olarak görevden uzaklaştırılmış 1 üsteğmen olmak üzere 10 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi.
Van merkezli 8 ilde güvenlik güçlerince eş zamanlı düzenlenen operasyonda 7 şüpheli gözaltına alınırken, 3 şüphelinin de yakalanmasına çalışılıyor.
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Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 12:55 Kaynak: AA
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