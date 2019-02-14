Son Dakika Haberleri: Van Merkezli 8 İlde Pkk/kck Operasyonu: 16 Gözaltı

Van Merkezli 8 İlde Pkk/kck Operasyonu: 16 Gözaltı

1 saat önce

Van merkezli 8 ilde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 16 şüpheli yakalandı.

Van Merkezli 8 İlde Pkk/kck Operasyonu: 16 Gözaltı, System.String[]
Van merkezli 8 ilde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 16 şüpheli yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Erciş Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, terör örgütü PKK/KCK iş birlikçisi olduğu değerlendirilen şüphelilere yönelik Van merkezli Manisa, Bitlis, Siirt, Iğdır, Mardin, İzmir ve Ağrı'da operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 16 şüpheli gözaltına alındı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 04:04 Kaynak: AA

Van, PKK, Güncel
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