Van Merkezli 8 İlde Pkk/kck Operasyonu: 16 Gözaltı

Van merkezli 8 ilde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 16 şüpheli yakalandı.

Van merkezli 8 ilde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 16 şüpheli yakalandı.



Valilikten yapılan açıklamaya göre, Erciş Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, terör örgütü PKK/KCK iş birlikçisi olduğu değerlendirilen şüphelilere yönelik Van merkezli Manisa, Bitlis, Siirt, Iğdır, Mardin, İzmir ve Ağrı'da operasyon düzenlendi.



Operasyonda, 16 şüpheli gözaltına alındı.

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