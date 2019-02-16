Van Merkezli 8 İlde Terör Operasyonu: 10 Tutuklama

Van merkezli 8 ilde terör operasyonu: 10 tutuklamaVAN - Van merkezli 8 ilde jandarma ekipleri tarafından terör örgütü işbirlikçilerine yönelik düzenlenen operasyon sonucu gözaltına alınan 17 şüphelinin 10'u tutuklandı.

Van merkezli 8 ilde terör operasyonu: 10 tutuklama



VAN - Van merkezli 8 ilde jandarma ekipleri tarafından terör örgütü işbirlikçilerine yönelik düzenlenen operasyon sonucu gözaltına alınan 17 şüphelinin 10'u tutuklandı.

Van Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Erciş Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Van İl Jandarma Komutanlığınca; 14 Şubat 2019 günü, PKK/KCK terör örgütünün işbirlikçisi oldukları değerlendirilen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Van merkezli Manisa, Bitlis, Siirt, Iğdır, Mardin, İzmir, Ağrı'da icra edilen operasyon sonucunda gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 17 şüpheliden 10'u tutuklanmış, 4 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verilmiş, 3 şüpheli ise serbest bırakılmıştır. Bölgemizde halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik operasyonlar, yine halkımızın desteğiyle daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edecektir" denildi.

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