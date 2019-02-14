Son Dakika Haberleri: Van Merkezli 8 İlde Terör Operasyonu: 16 Gözaltı

Van Merkezli 8 İlde Terör Operasyonu: 16 Gözaltı

52 dakika önce

VAN merkezli 8 ilde terör işbirlikçilerine yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, 16 şüpheli gözaltına alındı.

Van Merkezli 8 İlde Terör Operasyonu: 16 Gözaltı, System.String[]
VAN merkezli 8 ilde terör işbirlikçilerine yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, 16 şüpheli gözaltına alındı.

Van'ın Erciş ilçesi Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, Van İl Jandarma Komutanlı ekipleri tarafından, PKK/KCK terör örgütü işbirlikçileri olduğu değerlendirilen şüphelilere yönelik Van merkezli Manisa, Bitlis, Siirt, Iğdır, Mardin, İzmir ve Ağrı'da eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda, 16 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

- Van

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 05:17 Kaynak: DHA

Van, Güncel
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