Van Merkezli 8 İlde Terör Operasyonu: 16 Gözaltı
1 saat önce
VAN merkezli 8 ilde terör işbirlikçilerine yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, 16 şüpheli gözaltına alındı.
VAN merkezli 8 ilde terör işbirlikçilerine yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, 16 şüpheli gözaltına alındı. Van
'ın Erciş
ilçesi Cumhuriyet Başsavcılığı
'nca yürütülen soruşturma kapsamında, Van İl Jandarma
Komutanlı ekipleri tarafından, PKK/KCK terör örgütü işbirlikçileri olduğu değerlendirilen şüphelilere yönelik Van merkezli Manisa
, Bitlis
, Siirt
, Iğdır
, Mardin
, İzmir
ve Ağrı
'da eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda, 16 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. - Van
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Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 05:42 Kaynak: DHA
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