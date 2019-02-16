Son Dakika Haberleri: Van Merkezli 8 İldeki Terör Operasyonu

Van Merkezli 8 İldeki Terör Operasyonu

32 dakika önce

Van merkezli 8 ilde düzenlenen terör operasyonunda gözaltına alınan 17 kişiden 10'u tutuklandı.

Van Merkezli 8 İldeki Terör Operasyonu, System.String[]
Van merkezli 8 ilde düzenlenen terör operasyonunda gözaltına alınan 17 kişiden 10'u tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Erciş Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, Van Jandarma Komutanlığı ekiplerince, terör örgütü PKK/KCK işbirlikçisi olduğu değerlendirilen şüphelilere yönelik Van merkezli Manisa, Bitlis, Siirt, Iğdır, Mardin, İzmir ve Ağrı'da düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 17 şüphelinin işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 10'u çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Diğer 3 şüpheli savcılıkça salıverildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 09:41 Kaynak: AA

Van, Güncel
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