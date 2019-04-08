Van Merkezli 9 İl ve KKTC'de Fetö Operasyonu: 10 Askere Gözaltı
21 dakika önce
VAN merkezli 9 kent ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) düzenlenen FETÖ/PDY operasyonlarında 10 muvazzaf asker gözaltına alındı.
VAN merkezli 9 kent ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
'nde (KKTC
) düzenlenen FETÖ/PDY operasyonlarında 10 muvazzaf asker gözaltına alındı. Van Cumhuriyet Başsavcılığı
'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, Van merkezli İstanbul
, Diyarbakır
, Muğla
, Adana
, Erzurum
, Sivas
, Bolu
, Burdur
ve KKTC'de FETÖ/PDY'ye yönelik eşzamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün bütünüyle deşifre edilip faaliyetlerinin sonlandırılması, örgüt mensuplarının yakalanarak haklarındaki gerekli yasal işlemlerin yapılabilmesi adına, ardışık arama, büfe, ankesör arama yöntemlerini kullanan ve haklarında ifade, teşhis bulunan örgüt üyesi olan 10 muvazzaf asker yakalanarak, gözaltına alındı. Van Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi
'ne getirilen şüpheliler, buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi. - Van
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Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 10:53 Kaynak: DHA
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