Son Dakika Haberleri: Van Merkezli 9 İl ve KKTC'de Fetö Operasyonu: 10 Askere Gözaltı

Van Merkezli 9 İl ve KKTC'de Fetö Operasyonu: 10 Askere Gözaltı

21 dakika önce

VAN merkezli 9 kent ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) düzenlenen FETÖ/PDY operasyonlarında 10 muvazzaf asker gözaltına alındı.

Van Merkezli 9 İl ve KKTC'de Fetö Operasyonu: 10 Askere Gözaltı, System.String[]
VAN merkezli 9 kent ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) düzenlenen FETÖ/PDY operasyonlarında 10 muvazzaf asker gözaltına alındı.

Van Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, Van merkezli İstanbul, Diyarbakır, Muğla, Adana, Erzurum, Sivas, Bolu, Burdur ve KKTC'de FETÖ/PDY'ye yönelik eşzamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda,  FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün bütünüyle deşifre edilip faaliyetlerinin sonlandırılması, örgüt mensuplarının yakalanarak haklarındaki gerekli yasal işlemlerin yapılabilmesi adına, ardışık arama, büfe, ankesör arama yöntemlerini kullanan ve haklarında ifade, teşhis bulunan örgüt üyesi olan 10 muvazzaf asker yakalanarak, gözaltına alındı. Van Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi'ne getirilen şüpheliler, buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi. - Van

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 10:53 Kaynak: DHA

Kıbrıs, Van, Güncel
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