Son Dakika Haberleri: Van merkezli 9 il ve KKTC'de FETÖ operasyonu: 18 gözaltı
Son Dakika Güncel Haber

Van merkezli 9 il ve KKTC'de FETÖ operasyonu: 18 gözaltı

1 saat önce

VAN merkezli 9 ilde, Fethullahçı Terör Örgütü Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 18 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Van merkezli 9 il ve KKTC'de FETÖ operasyonu: 18 gözaltı, System.String[]
VAN merkezli 9 ilde, Fethullahçı Terör Örgütü Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 18 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. 
Van Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün deşifre edilip, faaliyetlerinin sonlandırılması, örgüt mensuplarının yakalanarak haklarında gerekli yasal işlemlerin yapılabilmesi için çalışma başlatıldı. Soruşturma kapsamında TSK ve Jandarma içerisinde mahrem imamlar tarafından ardışık arama, kripto şifreleme yöntemleri ile aranan ve haklarında bilgi, belge bulunan 5 muvazzaf subay, 9 muvazzaf astsubay, 1 emekli astbusay, 1 emekli uzman erbaş, 1 istifa eden astsubay, 1 KHK ile ihraç edilen subay olmak üzere 18 örgüt üyesi şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi. Van Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Van merkezli İstanbul, Ankara, İzmir, Malatya, Isparta, Denizli, Aydın, Kırklareli, Mardin illerinde ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yapılan eş zamanlı operasyonlarda 18 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilecekleri belirtildi.


- Van
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 11:27 Kaynak: DHA
Van, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Manisa'da fuhuş operasyonu: 2'si Belaruslu 3 gözaltı ABD Konsolosluğu çalışanı Nazmi Mete Cantürk, serbest bırakıldı Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milletimizin verdiği mesajı görmezden gelecek değiliz Ekrem İmamoğlu'nu tebrik eden Tuğçe Kazaz'dan seçim sonrası dikkat çeken mesaj

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.6.2019 12:36:35. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Van merkezli 9 il ve KKTC'de FETÖ operasyonu: 18 gözaltı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]