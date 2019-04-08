Van Merkezli 9 İl ve KKTC'de Fetö/pdy Operasyonu: 10 Gözaltı
28 dakika önce
Van merkezli 9 il ve KKTC'de FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün bütünüyle deşifre edilip faaliyetlerinin sonlandırılmasına yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 10 muvazzaf asker gözaltına alındı.
Van
merkezli 9 il ve KKTC
'de FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün bütünüyle deşifre edilip faaliyetlerinin sonlandırılmasına yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 10 muvazzaf asker gözaltına alındı.
Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Van Cumhuriyet Başsavcılığı
koordinesinde FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün bütünüyle deşifre edilip faaliyetlerinin sonlandırılması, örgüt mensuplarının yakalanarak haklarındaki gerekli yasal işlemlerin yapılabilmesi adına, Ardışık Arama/Büfe-Ankesör arama yöntemlerini kullanan ve haklarında ifade/teşhis bulunan örgüt üyesi olan '10 Muvazzaf' şüpheliye yönelik olarak; Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimizce; 08 Nisan 2019 günü Van merkezli İstanbul
, Diyarbakır
, Muğla
, Adana
, Erzurum
, Sivas
, Bolu
, Burdur
illerinde ve KKTC'de eşzamanlı operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda 10 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi şüphelilerin Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilecek" denildi. - VAN
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Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 10:47 Kaynak: İHA
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