Son Dakika Haberleri: Van Merkezli 9 İl ve KKTC'de Fetö/pdy Operasyonu: 10 Gözaltı

Van Merkezli 9 İl ve KKTC'de Fetö/pdy Operasyonu: 10 Gözaltı

28 dakika önce

Van merkezli 9 il ve KKTC'de FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün bütünüyle deşifre edilip faaliyetlerinin sonlandırılmasına yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 10 muvazzaf asker gözaltına alındı.

Van Merkezli 9 İl ve KKTC'de Fetö/pdy Operasyonu: 10 Gözaltı, System.String[]
Van merkezli 9 il ve KKTC'de FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün bütünüyle deşifre edilip faaliyetlerinin sonlandırılmasına yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 10 muvazzaf asker gözaltına alındı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Van Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün bütünüyle deşifre edilip faaliyetlerinin sonlandırılması, örgüt mensuplarının yakalanarak haklarındaki gerekli yasal işlemlerin yapılabilmesi adına, Ardışık Arama/Büfe-Ankesör arama yöntemlerini kullanan ve haklarında ifade/teşhis bulunan örgüt üyesi olan '10 Muvazzaf' şüpheliye yönelik olarak; Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimizce; 08 Nisan 2019 günü Van merkezli İstanbul, Diyarbakır, Muğla, Adana, Erzurum, Sivas, Bolu, Burdur illerinde ve KKTC'de eşzamanlı operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda 10 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi şüphelilerin Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilecek" denildi. - VAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 10:47 Kaynak: İHA

Kıbrıs, Van, 3. Sayfa
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