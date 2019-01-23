Son Dakika Haberleri: Van Merkezli 9 İldeki Fetö/pdy Operasyonu

Van Merkezli 9 İldeki Fetö/pdy Operasyonu

1 saat önce

Van merkezli 9 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, gözaltına alınanların sayısının 9'a yükseldiği bildirildi.

Van Merkezli 9 İldeki Fetö/pdy Operasyonu, System.String[]
Van merkezli 9 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, gözaltına alınanların sayısının 9'a yükseldiği bildirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Van Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'nin "ardışık arama" ve "kripto şifreleme" yöntemlerinin deşifresine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 2 şüpheli daha gözaltına alındı.

Firari bir şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Ardışık arama yöntemlerini kullanan ve Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içerisinde, haklarında FETÖ/PDY ile irtibat ve iltisaklı olduğu gerekçesiyle beyan ve teşhis işlemi bulunan 8 muvazzaf astsubay, meslekten ihraç edilen bir yüzbaşı ve geçici olarak görevden uzaklaştırılan bir üsteğmene yönelik dün operasyon düzenlenmişti. Van, Ankara, İstanbul, İzmir, Adana, Diyarbakır, Denizli, Kars ve Kilis'te eş zamanlı düzenlenen operasyonda 7 şüpheli gözaltına alınmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 11:49 Kaynak: AA

Van, Güncel
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