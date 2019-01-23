Van Merkezli 9 İldeki Fetö/pdy Operasyonu
1 saat önce
Van merkezli 9 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, gözaltına alınanların sayısının 9'a yükseldiği bildirildi.
Van
merkezli 9 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, gözaltına alınanların sayısının 9'a yükseldiği bildirildi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Van Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'nin "ardışık arama" ve "kripto şifreleme" yöntemlerinin deşifresine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi
ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 2 şüpheli daha gözaltına alındı.
Firari bir şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.
Ardışık arama yöntemlerini kullanan ve Türk Silahlı Kuvvetleri
(TSK
) içerisinde, haklarında FETÖ/PDY ile irtibat ve iltisaklı olduğu gerekçesiyle beyan ve teşhis işlemi bulunan 8 muvazzaf astsubay, meslekten ihraç edilen bir yüzbaşı ve geçici olarak görevden uzaklaştırılan bir üsteğmene yönelik dün operasyon düzenlenmişti. Van, Ankara
, İstanbul
, İzmir
, Adana
, Diyarbakır
, Denizli
, Kars
ve Kilis
'te eş zamanlı düzenlenen operasyonda 7 şüpheli gözaltına alınmıştı.
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Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 11:49 Kaynak: AA
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