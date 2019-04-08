Son Dakika Haberleri: Van Merkezli 9 ile KKTC'de Fetö/pdy Operasyonu: 10 Gözaltı

Van Merkezli 9 ile KKTC'de Fetö/pdy Operasyonu: 10 Gözaltı

1 saat önce

Van merkezli 9 ile KKTC'de FETÖ/PDY operasyonu: 10 gözaltıVAN - Van merkezli 9 ile KKTC'de FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün bütünüyle deşifre edilip faaliyetlerinin sonlandırılmasına yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 10 Muvazzaf asker gözaltına alındı.

Van merkezli 9 ile KKTC'de FETÖ/PDY operasyonu: 10 gözaltı

VAN - Van merkezli 9 ile KKTC'de FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün bütünüyle deşifre edilip faaliyetlerinin sonlandırılmasına yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 10 Muvazzaf asker gözaltına alındı.
Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Van Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün bütünüyle deşifre edilip faaliyetlerinin sonlandırılması, örgüt mensuplarının yakalanarak haklarındaki gerekli yasal işlemlerin yapılabilmesi adına, Ardışık Arama/Büfe-Ankesör arama yöntemlerini kullanan ve haklarında ifade/teşhis bulunan örgüt üyesi olan "10 Muvazzaf" şüpheliye yönelik olarak; Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimizce; 08 Nisan 2019 günü Van merkezli İstanbul, Diyarbakır, Muğla, Adana, Erzurum, Sivas, Bolu, Burdur illerinde ve KKTC'de eşzamanlı operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda 10 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi şüphelilerin Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilecek" denildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 11:58 Kaynak: İHA

Van, Kıbrıs, 3. Sayfa
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